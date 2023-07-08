"Мать Жанны сутками смотрит на ее фото и плачет": как живет семья Фриске спустя восемь лет после ее ухода

Певица скончалась от онкологии в 2015 году. Фото: Persona Stars

Жанна Фриске - настоящий секс-символ 2000-х. 8 июля певица могла бы отметить свой 49-й день рождения. Ее не стало в 2015 году, артистка скончалась от опухоли головного мозга. После смерти Жанны в ее семье начались скандалы. Муж и родители боролись за наследство и за право воспитывать сына певицы. «Комсомолка» поговорила с отцом артистки о разлуке с внуком, пережитом горе и фанатах, оскверняющих могилу певицы.

«Он больше не нуждается в защите»

Единственному ребенку Жанны Фриске уже 10 лет. После смерти матери двухлетний Платон остался жить с отцом Дмитрием Шепелевым. Долгое время телеведущий старался ограждать мальчика от публичных скандалов. После похорон жены он шесть лет прятал ребенка от общественности - в сеть не просочилась ни одна свежая фотография Платона. Только в 2021 году Дмитрий наконец показал сына.

«Восемь лет назад я принял для себя решение не публиковать фотографии со старшим сыном Платоном. Тогда на это было несколько веских причин, главная из которых - мое желание защитить его от пристального внимания в то время, когда все, что ему нужно, - это любовь, забота и спокойствие. Прошло время, я понимаю, что он больше не нуждается в этой защите. Он взрослый, яркий, талантливый мальчик. Очень достойный и светлый», - написал в своих соцсетях Шепелев, впервые опубликовав общие кадры с сыном.

Эти фотографии в соцсетях - единственная связь Платона с бабушкой и дедушкой, родителями Жанны. Своего внука Владимир Фриске и Ольга Копылова не видели вживую уже больше семи лет, хотя суд еще в 2017 году разрешил им встречаться с мальчиком каждую третью субботу месяца.

- Дима прячет внука, - вздохнул в разговоре с «Комсомолкой» отец Жанны Владимир Борисович. - Судебным приставам он говорит, что сын вообще в Белоруссии, а на самом деле он в Москве. Встречи отменяет в последний момент. Завтра встреча, а он говорит, что ребенок заболел. В следующий раз пишет, что ребенок в Греции: «Приезжайте!» Он просто издевается над нами. Передать подарки внуку мы тоже не можем. Не знаем, где он живет. Куда отправлять? На деревню бабушке?

Родители Жанны переживают, что не могут увидеться с внуком. Фото: Евгения ГУСЕВА

«Папа сказал, что ты умерла»

По словам дедушки Платона, во всех соцсетях у Дмитрия Шепелева их семья заблокирована. Свежие фотографии внука им присылают знакомые. Только пожилых родителей Жанны это не утешает. Вместе они вспоминают былые семейные вечера и до сих пор тяжело переживают горе.

- Мать Жанны раньше была сдержанной, а сейчас постоянно плачет. Переживает по поводу Платона. Она может сутками сидеть в интернете, смотреть фото и видео с Жанной - ей присылают много снимков и роликов. Это выбивает ее из колеи. В последнее время это очень заметно стало. Я если вижу, что она ночью сидит и смотрит, то стараюсь не обращать внимания, уходить, чтобы не мешать ей, - говорит Владимир Борисович.

Одна из последних встреч с внуком стала для бабушки серьезным ударом. Тогда, 7 лет назад, родители Жанны согласились на условия Шепелева увидеться с ребенком вне дома и в присутствии психолога.

- Он привез с собой еще и охранников. Мы Платоше игрушки тогда привезли. Внук первое, что сказал, когда зашел: «Бабушка, а папа сказал, что ты умерла!» Она там чуть с ума не сошла! Но мы не стали ругаться при ребенке, - вспоминает Владимир Борисович. - Потом жена еще раз ездила на встречу. Я не поехал, потому что понимал, что если увижу его, то не стерплю и побью Дмитрия там. Он специально нас выводил из себя, чтобы я что-то вытворил. В тот раз везде камер наставил, ребенку на руку микрофон повесил. И охрану набрал - стояли и в коридоре, и в комнате.

Больше встреч с внуком у них не было. Но больше всего родителей Жанны беспокоит, что мальчик забудет маму. Они считают, что отец намеренно стирает всю память о ней.

- Няня его нам говорила, что отец не разрешает Платоше слушать песни Жанны, смотреть фотографии. Да и как он может сохранять память о ней, если за 8 лет даже не соизволил ребенку показать, где могила матери находится? - говорит отец певицы.

Унаследовал способности к музыке

У родителей Жанны лишь одно желание: дожить до момента, когда Платон вырастет и сможет общаться с ними независимо от воли отца. А пока всю свою любовь и заботу они отдают внучке - дочери сестры Жанны Натальи.

- Я знаю, что Платон хорошим вырастет. Стимул дожить у нас есть, но Боженька дает каждому свое время. Это вопрос, на который ответа ни у кого нет, - вздыхает дедушка Платона. - Одна радость у нас в жизни - это внучка. Они очень похожи с Платоном. Всю любовь ей отдаем. Она тоже музыку любит. Платоша музыкой был окружен с самого детства. Когда ему было полтора годика, я купил ему синтезатор. Подруга Жанны подарила ему барабаны, он по утрам вставал и сразу за них садился. Я еще тогда понял, что у него чувство ритма есть, шикарный музыкальный слух. Я говорил ему отвернуться, нажимал клавишу на синтезаторе, а потом просил ее найти. Он сразу находил. Слух у него абсолютный.

Дмитрий Шепелев только недавно перестал скрывать от публики своего сына Платона. Фото: СОЦСЕТИ

Музыкой мальчик увлекается до сих пор. Более того, мечтает стать артистом, как мама. Об этом в соцсетях рассказывал Дмитрий Шепелев, опубликовав снимок сына с гитарой в руках.

«Сегодня его мечта - стать рок-звездой. Однажды на прогулке в Екатерининском парке я застал его стоящим на сцене с невидимой гитарой в руках. Он играл и беззвучно пел. Воображал, будто дает концерт. Вот это да! В то же время выпускные концерты в школе даются Платону не без труда, хотя и с очень большим удовольствием. Я замечаю, как ему приходится перебарывать волнение», - сообщил в своем блоге телеведущий.

Рассказать о жизни Платона вне блога Дмитрий Шепелев отказался.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Поклонники безобразничают на могиле

Если Дмитрий Шепелев и его сын на могиле артистки могут и не появляться, то сами родители ходят туда очень часто. Живут они на той же улице, где и кладбище. Не перестают навещать могилу и поклонники артистки.

- Жена несколько раз за неделю может сходить к Жанне, я реже. Сейчас вот она тоже собирается. Там какая-то фанатка на днях танцевала на могиле, помадой разрисовала памятник, блестками намазала. Жена пойдет убирать. Это оскорбляет, конечно! Но ее помнят, это хорошо. Каждый день там полно народу. У нее всегда живые цветы, конфеты, игрушки. Люди пишут свои пожелания, просят о помощи, записки оставляют на могилке, - делится Владимир Борисович.

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