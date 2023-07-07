Более половины компаний в России готовы повысить зарплаты: кому повезет в 2023 году

Повышать зарплаты будут как вновь набираемым сотрудникам, так и действующим. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Более половины российских компаний (53%) готовы повысить зарплаты своим сотрудникам в 2023 году. Из них 35% компаний собираются повысить фиксированную часть заработной платы (оклад). Такие данные были получены в результате опроса, проведенного компанией hh.ru

Чаще всего о своей готовности повысить зарплаты заявляли ИТ-компании, застройщики, производители товаров народного потребления (непищевых), сети розничной торговли и производители продуктов питания. Реже других о готовности повысить зарплаты говорили представители тяжелой промышленности и компаний, оказывающих различные услуги населению и бизнесу.

Повышать зарплаты будут как вновь набираемым сотрудникам, так и действующим.

- В первом случае – надо привлечь, во втором – удержать. При чем обычная практика такова: сначала повышают действующим сотрудникам, а затем гармонизируют предлагаемые зарплаты в вакансиях с обновленным фондом оплаты труда, - говорит главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина.

- В условиях целого ряда ограничений российская экономика продолжает развиваться. По информации из доклада о кредитно-денежной политике от 11 мая 2023 года Центрального Банка России, индикаторы-бизнес-климата демонстрируют рост. Наблюдается восстановление потребительской активности после спада в декабре прошлого года, - рассказала «КП» Наталья Данина.

По словам эксперта, положительная динамика зафиксирована во всех крупных категориях: розничной торговле, платных услугах, общепите и других.

- Бизнес растет и развивается, переориентируется на новые рынки, занимает доступные ниши, а значит — компаниям нужны люди. Однако «свободных рук» на рынке труда нет. Выход — «перекупать» специалистов. Этим и объясняется, что 53% работодателей в качестве решения проблемы дефицита кадров видят рост фонда оплаты труда, - поясняет Наталья Данина.

По ее словам, логика проста: если есть дефицитный ресурс (в нашем случае — это люди) и есть спрос на этот ресурс (мы видим, как вакансии «летят» вверх), любой экономический агент, заинтересованный в этом ресурсе, будет стремиться завладеть им любой ценой (то есть в данном случае – предлагая более высокие зарплаты).

- Что важно отметить — это происходит без какой-либо связи с ростом производительности труда. Для экономики это, мягко говоря, не очень хорошо. Я бы назвала это одной из главных «болей» бизнеса и экономического блока, поскольку получается замкнутый круг: экономика развивается, компаниям нужны люди, людей нет, в итоге бизнес вынужден переплачивать, залезая в пустой карман. Эта история не способствует процветанию рынка. Тот же самый «разгон» зарплат мы наблюдали в 2008 году, - поясняет Наталья Данина.

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