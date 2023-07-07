Телефонные мошенники украли у россиян на 30% больше денег, чем в прошлом году: три новых способа обмана

Эксперт по инфобезопасности Батранков перечислил способы защиты от мошенников Фото: Shutterstock

Аферисты в последнее время распоясались. Как сообщили в Центробанке, за первый квартал 2023 года мошенники украли со счетов и карт россиян 4,5 млрд рублей. Это почти на треть (!) больше, чем за такой же период прошлого года.

Разумеется, банкиры и правоохранители блокируют номера, с которых идут мошеннические звонки. С января по март 97 тысяч номеров попали под блокировку. Были также закрыты 8,3 тысячи фишинговых (созданных для воровства данных) сайтов. Но киберпреступники действуют все активнее, и, как подтверждают печальные цифры, эффективнее.

Но почему именно сейчас они начали так яростно нас атаковать?

- В нестабильной ситуации люди готовы слепо верить всяким проходимцам – экстрасенсам, астрологам, телефонным мошенникам, - объяснят эксперт по информационной безопасности Денис Батранков. - Например, человек чрезмерно обеспокоен происходящими в стране событиями. И тут ему звонок: «Просим подтвердить смену вашего номера телефона на сайте Госуслуг». Снова тревога. Какая смена? Я не менял ничего. И если человек ответит - контакт практически налажен. Дальше его разведут на диктовку персональных данных и смс с кодом для перевода денег мошенникам.

И что же делать? Самый главный (и самый банальный) совет сформулирован давным-давно: если вам звонят незнакомцы и что-то у вас просят, просто повесьте трубку. Но если вы все же начали разговор, вот несколько советов по информационной безопасности от Дениса Батранкова:

- Если звонящий говорит, что он из банка, полиции, любых других госорганов, спрашивайте его ФИО и контактный номер телефона.

- Повесьте трубку. Потом найдите в интернете номер названной организации, позвоните и уточните, действительно ли они с вами связывались.

- Если выяснилось, что вам звонили мошенники, добавьте номер в черный список телефона.

- А еще стоит установить программу, которая отсеивает и блокирует нежелательные звонки, спам и рекламу. Такие услуги сейчас предоставляют и сотовые операторы, и разные компании - Яндекс, Касперский, Тинькофф, Сбер и т. д.

Три новые уловки телефонных мошенников

QR-код «украсил» дверь, только ты ему не верь

Мошенники стали часто размещать QR-коды на объявлениях. Якобы вам предлагают какую-то услугу - замену домофона, оформление соцвыплат и т. д. И чтобы ее получить, нужно отсканировать код.

Этот код ведет на фишинговый сайт. Совет один - если сомневаетесь в QR-коде, не сканируйте его. Но даже если вы открыли сайт, ничего страшного не случится. Просто закройте его и не вводите данные карты. Иначе есть риск остаться без денег.

Измена родному кошельку

Жулики звонят потенциальной жертве, представляясь сотрудниками полиции или ФСБ. И сообщают: некий банковский клерк прямо сейчас пытается перевести деньги с вашего счета на нужды ВСУ. А отвечать за это вам, причем по статье «Измена родине» - до 20 лет тюрьмы.

Жертва напугана до полусмерти, и жулики включают свой стандартный прием: чтобы спасти деньги, их нужно перевести на «безопасный счет» (то есть аферистам).

Я вашей маме пожалуюсь

Начинается все стандартно. Жертве звонит «сотрудник службы безопасности банка» и стращает: мол, деньги с вашего счета хотят украсть, и сейчас я расскажу вам, как их спасти. Далее в программе - привычная сказка о том, что средства надо перевести на «безопасный счет».

«Плавали, знаем», - усмехается бдительный гражданин и кладет трубку. А жулик тут же звонит родне потенциальной жертвы — детям, супругам или родителям. И давит: мол, ваш несознательный родственник только что принял меня за мошенника и отказался спасать свои деньги! Проведите с ним беседу, иначе ваши сбережения непременно украдут. И несчастного начинают обрабатывать уже толпой: не только жулики, но и собственные родственники.