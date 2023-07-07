Самый жаркий день, рекордно знойный месяц: погода бьет рекорды в России и по всему миру

Днём в Москве хоть и знойно, но до рекордов далеко - «всего-то» +30. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Метеорологи на этой неделе работают как судьи на Олимпийских играх: что ни день, то рекорд. Да что там день, даже по ночам жарко, как никогда!

ТРОПИЧЕСКАЯ НОЧЬ В МОСКВЕ

Ночь на 7 июля в Москве была самой тёплой за все 140 лет метеонаблюдений, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Рекорд побит именно для этой даты, не абсолютный, но все равно он удивителен. Воздух ночью остыл лишь до +21,8 градуса - это данные главной столичной метеостанции ВДНХ. А в центре мегаполиса было ещё теплее, +22,8 градуса.

Даже днем такая температура была бы вполне приличной. А для ночи в средней полосе она аномальна - как будто мы в Таиланде! И это, кстати, не преувеличение, подтверждают в центре «Фобос». В европейскую часть России действительно проник разогретый и влажный воздух из тропиков.

ТРИ САМЫХ ЖАРКИХ ДНЯ В ИСТОРИИ

Впрочем, днём в Москве хоть и знойно, но до рекордов далеко - «всего-то» +30. А вот если взять среднюю температуру на всем Земном шаре, то она за эту неделю побила уже три рекорда! Их зафиксировал Национальный центр экологического прогнозирования США.

3 июля средняя температура на планете достигла +17,01 градуса. Этот день был признан самым знойным в истории наблюдений. До сих пор максимум составлял +16,92 градуса.

4 июля рекорд снова перекрыт - средняя температура на Земле поднялась до +17,18 градуса.

6 июля - хет-трик, очередной рекорд, +17,23 градуса.

Тоже мне зной, скажете? Всего-то 17 градусов! На первый взгляд, действительно, не впечатляет. Но дело в том, что учитываются все регионы планеты - в том числе и Арктика и Антарктикой, и высокогорья. И не только наше Северное полушарие, где сейчас макушка лета. Но и Южное - а там зима. В расчётах комбинируют температуру воздуха, которую измеряют на метеостанциях, данные метеозондов и спутников.

- Я совершенно не удивлён этим фактом, - сказал в интервью KP.RU научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. - В рамках Всемирной метеорологической организации все национальные службы обмениваются информацией - в общей сложности оцениваются данные примерно трех тысяч станций.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш отреагировал на новости о температурных рекордах с тревогой:

- Изменения климата вышли из-под контроля. Думаю, ситуация становится катастрофической.

САМЫЙ ЗНОЙНЫЙ МЕСЯЦ

А тут ещё и Всемирная метеорологическая организация ООН отчитались об очередных рекордах. Июнь 2023 года - самый жаркий июнь в истории наблюдений, по данным Европейского центра среднесрочных прогнозов. А средняя температура морей и океанов планеты небывало высокая и в мае, и в июне.

- С точки зрения климата мы вступили на абсолютно незнакомую территорию, - признаёт директор климатической службы ВМО профессор Крис Хьюитт. - И наверняка будут новые рекорды, связанные с появлением Эль-Ниньо летом 2023 года. Влияние этого явления на климат усилится в 2024 году.

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