Ученые открыли необычный способ омоложения: как парки и леса меняют возраст человека

Фото: Shutterstock

Вы скажете: кто бы сомневался, что вблизи леса или парка жить полезнее, чем посреди загазованных железобетонных джунглей?! Но одно дело - заявлять это голословно, и другое - получить полноценные научные доказательства. Такие аргументы помогут убеждать городские власти, что нужно добавлять как можно больше зеленых зон, уверены авторы нового исследования. Ученые Северо-Западного университета (Чикаго, США) впервые выяснили: как проживание рядом с зелеными насаждениями влияет на людей на молекулярно-генетическом уровне. А именно - что происходит с биологическим возрастом человека. Его измеряли самым передовым и высокоточным на сегодня способом - с помощью так называемых эпигенетических часов.

Считается, что каждому возрасту соответствует характерная картина эпигенетических меток. Это изменения на поверхности молекул ДНК, влияющие на работу генов. При старении организма активность генов трансформируется, одни начинают работать слабее, другие сильнее. Эпигенетические метки напрямую связаны с этим процессом.

Исследователи Северо-Западного университета посмотрели рисунок «возрастных» меток на ДНК людей, которые в течение 20 лет прожили в пределах 5 км от парков и лесов. Оказалось, что эпигенетические часы таких счастливчиков в среднем на 2,5 года «отстают» от стандартных показателей, наблюдающихся в том или ином возрасте. Иными словами, живущие неподалеку от зеленых зон биологически моложе примерно на те самые 2,5 года. В исследовании учитывались образ жизни в целом, социальное положение и другие условия - чтобы объективно определить именно роль окружающей зелени.

Более медленное эпигенетическое старение означает, что люди лучше защищены от хронических заболеваний, развивающихся в старшем возрасте, радуют авторы научной статьи. В том числе, реже развиваются сердечно-сосудистые нарушения, которые сегодня уносят больше всего жизней в развитых странах. «Наше исследование доказывает, что здоровье — это не только спорт и правильное питание, но и жизнь в зеленых районах», - заключают ученые.

ЦИФРЫ:

- Более 50% населения мира проживает сегодня в городских районах.

- К 2050 году по прогнозам в городской среде будет жить около 68% населения Земли.

По научным данным, приведенным в исследовании Северо-Западного университета (Чикаго, США).

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Как действует природная зелень на наше тело и мозг

Прокомментировать результаты нового исследования мы попросили руководителя информационно-образовательного проекта «Экология мозга», врача-невролога, профессора, зав. кафедрой нервных болезней Сеченовского университета, д.м.н. Алексея Данилова.

- Эволюционно мы созданы не для проживания в городских джунглях, покрытых асфальтом и построенных из материалов, выделяющих канцерогены (по нормам потенциально опасные вещества должны содержаться в предельно допустимых концентрациях, ПДК, но на практике так бывает далеко не всегда. - Ред.). Живая природа, растительность изначально более благоприятная среда обитания, - поясняет профессор. - На сегодня известно, что леса, парки и другие зеленые зоны оказывают, во-первых, благотворное психологическое, антистрессовое действие: успокаивающее, воодушевляющее, гармонизирующее. Эти эффекты нам дает зрительно-эстетическое восприятие природной зелени.

Во-вторых, как мы помним из уроков природоведения, деревья поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Это остается актуальным, даже когда вы заканчиваете школу. Так что леса - мощный оксигенатор. А качество воздуха, в свою очередь, влияет и на состояние нервной системы, и на работу сердечно-сосудистой, иммунной, эндокринной систем. Кстати, кроме обилия кислорода в воздухе зеленых зон море полезных биологически активных веществ, особенно в хвойных лесах. В них мы вдыхаем аэрозольные коктейли с успокаивающими, обеззараживающими и, по сути, действительно омолаживающими компонентами.

Сколько времени нужно проводить в парке, роще или лесу, чтобы сработала оздоравливающая и «омолаживающая» сила зелени?

- В идеале - хотя бы полчаса с утра - например, по дороге на работу проходить через парк или гулять с собакой. И еще 40-60 минут вечером. Часовая прогулка в лесу перед сном - отличное средство для тех, кому трудно заснуть.

Если у вас нет возможности ежедневно проводить в зеленых зонах столько времени, выбирайтесь туда на сколько сможете. Главное - регулярность, подчеркивает эксперт.

В ТЕМУ

Японцы знают толк в искусстве «лесных ванн»

Жители Японии практикуют философию синрин-йоку - в переводе «лесное купание». Считается, что для максимального эффекта - как морального, так и физического - находясь в лесу, нужно задействовать все свои пять органов чувств. То есть познать природу с помощью зрения, слуха, обоняния, осязания и вкуса. Например: смотреть на деревья и траву, слушать пение птиц и шелест листвы, вдыхать ароматы зелени, прикоснуться к коре стволов, пожевать травинку или ягоду. Все это рекомендуется делать осознанно, отвлекаясь от ежедневной суеты.

По сути, «лесные ванны» - способ медитации, отключения от тревожных мыслей и переживаний, поясняют врачи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Научная революция: исследователи впервые доказали, что старение человека можно обратить вспять

Сотрудники Гарвардской медицинской школы обнаружили, что во время ковида и беременности на ДНК появляются «метки старости» (подробнее)