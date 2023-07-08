Палатка посреди бетонных стен: Молодые китайцы вместо ремонта квартир идут на странный шаг

Фото: соцсети

Наличие собственного жилья для китайцев является важным показателем успеха, впрочем, как и во всем мире. И подъем китайской экономики до пандемии COVID-19 позволил многим жителям КНР воплотить свою мечту в реальность и обзавестись отдельной квартирой или домом.

Как и в нашей стране, в Поднебесной немалая часть квартир в новостройках предлагается к продаже без отделки. То есть покупатель получает по сниженной цене голые стены, и уже самостоятельно приводит жилье в порядок, выбирая внутренний дизайн в соответствии со своими вкусами.

Но пока китайская экономика не пришла в себя после коронавирусной пандемии, и многие обладатели нового жилья оказались в КНР в ситуации, не позволяющей им тратить даже небольшие суммы на ремонт квартир и покупку мебели.

Фото: соцсети

Необычный выход из этой ситуации нашли миллениалы: молодые китайцы предложили оригинальный, ставший невероятно популярным способ комфортного проживания в неотделанных квартирах – они просто ставят посреди голых бетонных стен палатки, в которых и живут. Хэштег «незавершенные квартиры» - сейчас один из самых вирусных в китайских соцсетях. Посты изобилуют фотографиями и видео внутреннего убранства жилищ тех, кто предпочел не отказываться от собственного, но незавершенного в плане отделки жилья и превратил такой способ существования в модный тренд индустриального шика. Более того, незавершенные квартиры стали среди молодых китайцев еще и символом отказа от чрезмерного потребления.

Социологи уже сделали свой вывод: они считают, что растущая популярность такого образа жизни подчеркивает стойкость и находчивость миллениалов в сложных обстоятельствах. Но ученые не готовы пока делать прогнозы – как долго этот тренд будет существовать.

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