Всплыла шокирующая правда об оскандалившемся Александре Ревве

Александр Ревва год назад разругался с мамой Любовью Рачеевой и отрекся от отца Владимира Реввы. Фото: Даниил ОПАРИН

Мама Александра Реввы рассказала, что происходит с ее сыном. Как заявила Любовь Рачеева, у артиста нет никакого имущества.

Александр Ревва год назад разругался с мамой Любовью Рачеевой и отрекся от отца Владимира Реввы. Мама юмориста не раз жаловалась на сына. На днях она поделилась новыми деталями его жизни.

После того, как началась спецоперация, комик, который родился в Донбассе, уехал в ОАЭ. Сообщалось, что у него есть квартира в Дубае. Апартаменты расположены в элитной высотке с роскошным видом на Персидский залив.

Потом появилась информация, что Ревва обосновался в Испании. Это вызвало гнев россиян. Грянул скандал. Народ решил, что артист покинул Родину в столь непростое время.

Анжелика Ревва тогда пригрозила злопыхателям. Как отметила супруга юмориста, всех лжецов ждет повестка в суд. "Это неправда. Кому какое дело, где мы находимся. Сейчас лето, каникулы. Люди путешествуют в Турцию, Испанию, в Геленджике отдыхают", - сокрушалась она.

Позже стало известно, что Ревва все же вернулся в Москву. У него были запланированы концерты. Но их отменили.

"Саша сейчас живет в России и в Дубае. Недавно выступал в Монако. Имущества у него нет, счетов тоже. Он доверил все своей супруге Анжелике, которую очень любит. А сам прописан в Донецке, в моей двухкомнатной хрущевке", - рассказала Рачеева.

Женщина также добавила, что у сына была роскошная квартира в Сочи, записанная на Анжелику. "Они ее продали, чтобы купить жилье в Дубае", - огорошила родительница.

Сам Ревва не дает интервью и не высказывается ни о личной жизни, ни о политической ситуации.