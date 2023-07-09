Анна Курникова тайно вышла замуж за Энрике Иглесиаса

Анна Курникова вышла замуж за Энрике Иглесиаса через 20 лет совместной жизни. Фото: социальные сети

Анна Курникова вышла замуж за Энрике Иглесиаса через 20 лет совместной жизни. Испанский певец и русская экс-теннисистка тайно поженились. Свадьба прошла скромно. Никаких фото и торжественных заявлени поклонникам ждать н е приходится - супруги никогда не офишируют личное. Максимум, о чем они извещали широкую общественность, - о рождении своих детей. А их у пары трое.

Брат Энрике Иглесиаса сообщил о женитьбе певца. Хулио Иглесиас в эфире испанского лайв-шоу Сонсолес Онеги отметил, что артист заключил брак с Анной Курниковой.

Ведущая сначала спросила о свадьбе Тамары, сестры Иглесиасов. Внезапно в ходе обсуждения Хулио упомянул, что Энрике тоже давно женат. "Чего он точно не хотел, так это громкой и пышной свадьбы. Я имею в виду, что Энрике и Анна вместе уже 20 лет, у них трое замечательных детей, вот и все", - добавил певец.

Напомним, вместе влюбленные более 20 лет. Анна и Энрике считаются примером идеального союза, в котором есть и доверие, и любовь. Молодые люди познакомились в 2001 году на съемках клипа "Escape".

В 2017 году они впервые стали родителями. Анна родила двойняшек - сына Николаса и дочь Люси.

В 2020 году родилась дочь Маша. Все дети говорят на русском, испанском и английском языках.

Иглесиас не раз признавался, что без ума от Анны и детей. В редких интервью он отмечает, что наследники являются его главной радостью в жизни. Анну он называет невероятной матерью. Артист постоянно отмечает, что еще никогда не чувствовал себя таким счастливым, и не устает благодарить Курникову.