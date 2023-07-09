Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды9 июля 2023 15:30

Анна Курникова тайно вышла замуж за Энрике Иглесиаса

Супруги воспитывают троих детей
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Анна Курникова вышла замуж за Энрике Иглесиаса через 20 лет совместной жизни.

Анна Курникова вышла замуж за Энрике Иглесиаса через 20 лет совместной жизни.

Фото: социальные сети

Анна Курникова вышла замуж за Энрике Иглесиаса через 20 лет совместной жизни. Испанский певец и русская экс-теннисистка тайно поженились. Свадьба прошла скромно. Никаких фото и торжественных заявлени поклонникам ждать н е приходится - супруги никогда не офишируют личное. Максимум, о чем они извещали широкую общественность, - о рождении своих детей. А их у пары трое.

Брат Энрике Иглесиаса сообщил о женитьбе певца. Хулио Иглесиас в эфире испанского лайв-шоу Сонсолес Онеги отметил, что артист заключил брак с Анной Курниковой.

Ведущая сначала спросила о свадьбе Тамары, сестры Иглесиасов. Внезапно в ходе обсуждения Хулио упомянул, что Энрике тоже давно женат. "Чего он точно не хотел, так это громкой и пышной свадьбы. Я имею в виду, что Энрике и Анна вместе уже 20 лет, у них трое замечательных детей, вот и все", - добавил певец.

Напомним, вместе влюбленные более 20 лет. Анна и Энрике считаются примером идеального союза, в котором есть и доверие, и любовь. Молодые люди познакомились в 2001 году на съемках клипа "Escape".

В 2017 году они впервые стали родителями. Анна родила двойняшек - сына Николаса и дочь Люси.

В 2020 году родилась дочь Маша. Все дети говорят на русском, испанском и английском языках.

Иглесиас не раз признавался, что без ума от Анны и детей. В редких интервью он отмечает, что наследники являются его главной радостью в жизни. Анну он называет невероятной матерью. Артист постоянно отмечает, что еще никогда не чувствовал себя таким счастливым, и не устает благодарить Курникову.

Шоу-бизнесИнтересноеАнна Курникова, досье KP.RU