Стало известно о разводе Анны Курниковой

Анна Курникова скрыла свой развод. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анна Курникова никогда не афиширует личную жизнь. Более 20 лет теннисистка живет в певцом Энрике Иглесиасом, родила от него троих детей. При этом мало кто знает, что до него прекрасная блондинка официально была замужем.

Анна Курникова скрыла свой развод. Прославленная теннисистка в 2001 году вышла замуж за российского хоккеиста Сергея Федорова. И, хотя отец Анны опроверг эту информацию, мама хоккеиста рассказывала, что брак был зарегистрировали в московском загсе: "Это была чудесная церемония. Я очень рада стать свекровью Анны".

В 2003 году Федоров заявил, что они действительно были женаты, но вскоре развелись. Хоккеист на 11 лет старше красавицы. Поговаривали, что Федоров купил пентхаус для Курниковой за 1,6 миллиона долларов.

Курникова сей факт своей биографии никогда не комментировала. Впрочем, до сих пор не известно, вышла ли Анна официально замуж за Энрике Иглесиаса. О свадьбе нет никакой информации, при этом фамилию спортсменка в соцсети поменяла.

Отметим, Анна и Энрике познакомились во время съемок клипа на песню "Escape" в 2001 году. 16 декабря 2017 года Курникова и Иглесиас впервые стали родителями близнецов Николаса и Люси. А 30 января 2020 года в семье появился третий ребенок. Девочку назвали Машей. По словам Энрике, русское имя для малышки выбрала Курникова, а сам артист не возражал. "Мне оно сразу очень понравилось", - рассказывал сладкоголосый музыкант.

Иглесиас не раз признавался, что без ума от Анны и детей. В редких интервью он отмечает, что наследники являются его главной радостью в жизни. Анну он называет невероятной матерью. Артист постоянно отмечает, что еще никогда не чувствовал себя таким счастливым, и не устает благодарить Курникову.