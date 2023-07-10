Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Зеленский хочет в НАТО хоть тушкой, хоть чучелом

Президент Украины Зеленский хочет в НАТО. Очень хочет. Настолько, что 7готов войти в Североатлантический альянс хоть тушкой, хоть чучелом. Немецкая газета Bild подтвердила наше предположение, что он готовился устроить настоящую провокацию, призвав на саммите НАТО страны-члены блока за немедленное голосование о приглашении Незалежной в Альянс, а сейчас, по данным газеты, он обозлен до крайности тем, что ему запретили так ставить вопрос.

- Президент Украины сейчас крайне зол на то, что ему не позволили это сделать, - пишут немцы. Впрочем, у Зеленского есть на Западе и пособники, желающие протащить Украину в НАТО, если не тушкой или чучелом, то "расчлененкой", по кускам.

Примут ли Украину в НАТО на саммите

Все западные чиновники, выходя на пенсию (оставляя свой пост) резко делятся на две категории. Одни словно вспоминают, что где-то глубоко в их организмах еще не до конца разложились остатки совести, и начинают использовать и их, и не до конца уничтоженный политиканством здравый смысл в своих оценках, действиях и выступлениях. Другие же, наоборот, еще больше ударяются во все тяжкие и впадают в маразм такой степени, что вернуться из него уже невозможно.

К числу вторых, безусловно, относится и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, который решил попиариться перед самым громким грядущим событием – саммитом НАТО в Вильнюсе, который сам по себе обещает стать скандальным, а после ожидаемого демарша президента Зеленского превратиться в шоу мирового класса звездного уровня. Расмуссен нашел оригинальный ход и предложил принять Украину в НАТО … по частям. В виде эдакой, извините за выражение, "расчлененки".

- Это все, конечно, сложно, и в конце концов, все будет зависеть от решений Украины, но это, в любом случае, не является невозможным. И это может оказать стабилизирующий эффект на всю Европу, - явно рисуясь перед журналистами немецкой медиагруппы RND, заявил этот Фог с Андерсом в придачу.

- Например, можно было бы договориться о том, чтобы обязательства по оказанию помощи в соответствии со статьей 5 устава НАТО (о коллективной обороне) выполнялись только в случае нападения на те части украинской территории, на которых правительство в Киеве в настоящее время обладает фактической суверенной властью, - пояснил Расмуссен, апеллируя к приему в НАТО в свое время ФРГ как части нынешней Германии, хотя и допустил, что имеются определенные отличия.

Такое ощущение, что американцы стали выбирать специально в руководство НАТО чиновников, которые не умеют читать и осмысливать прочитанное. Иначе бы Расмуссен понял, что он несет полный бред. Особенно, когда сравнивают ситуацию с ФРГ и ГДР. Поскольку те республиками были официально признанными суверенными государствами с четко очерченными границами и не имели ни взаимных территориальных претензий друг к другу, ни аналогичных потенциальных конфликтов с другими соседями. Равно, как и соседи с ними.

У Украины, кстати, если говорить о нынешней, помимо того, что это какой-то искусственный симулякр, а не суверенное государство, не урегулированы отношения из соседей не только с Россией, но и с Румынией, Венгрией, да и у Польши есть вопросы. Украина ведет активные боевые действия. В силу всех этих причин не только вступление страны в блок НАТО, но и даже приглашение противоречит базовым документам Альянса. И если у господина Расмуссена не хватает интеллектуальных способностей, чтобы понять, о чем гласят нормативные документы Североатлантической организации, которую он некогда возглавлял, то впору нанимать ему персонального толмача.

Впрочем, даже по плану Расмуссена вступление Украины в НАТО – дело не сегодняшнего дня.

- Если мы начнем все это сейчас в Вильнюсе, то уже на следующем саммите НАТО в Вашингтоне в июле 2024 года можно будет направить Киеву официальное приглашение присоединиться к альянсу, - так, по мнению бывшего генсека НАТО, выглядит "быстрый путь Украины к членству в НАТО".

И это также явно не то, что хотел бы видеть Зеленский.