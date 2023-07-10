Глава МИД Кулеба: в НАТО согласились принять Украину по упрощенной процедуре

Глава МИД Кулеба: НАТО согласилась принять Украину в альянс по упрощенной процедуре Фото: EAST NEWS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страны военного блока НАТО согласились принять Украину в альянс без выполнения плана по приведению Вооруженных сил в соответствие с нормами.

“Я приветствую это долгожданное решение, которое сокращает наш путь в НАТО. Это также лучший момент, чтобы прояснить вопрос о приглашении Украины стать членом”, — написал Кулеба на своей странице в Twitter.

Тем временем издание Bild сообщило, что Германия и США заблокируют официальную заявку Украины на вступление в НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе.

Днем ранее президент США Джо Байден заявил, что в данный момент среди стран военного блока нет единой позиции по вопросу о вступлении Украины в альянс.

При этом в Белом доме отмечали, что Вооруженные силы Украины на данный момент не соответствуют стандартам НАТО, а Вашингтон не намерен упрощать для Украины процедуру вступления в альянс.