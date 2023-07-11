НАТО предала последние надежды Зеленского: Украину не собираются принимать в альянс

Собственно говоря, о том, что Украину не только не возьмут в НАТО, но и даже не пригласят туда на саммите в Вильнюсе на прошлой неделе и в начале этой писали все западные СМИ Фото: REUTERS

Очередное жестокое разочарование настигло и скрутило президента Украины Зеленского. Настолько масштабное, что он даже не стал его скрывать. А все из-за того, что партнеры и союзники Украины так и не решились пригласить его в свою компанию в НАТО в качестве полноправного члена. И Украина так и останется болтаться где-то снаружи каким-то недочленом.

Надо сказать, что Зеленский задал лидерам НАТО ту еще задачу. С одной стороны, он, конечно, полный и законченный инфант террибль, но с другой - свой и пока еще очень полезный сукин сын. Поэтому им пришлось решить дилемму, как ему отказать в требованиях пригласить Незалежную в состав Североатлантического альянса так, чтобы он не закатил публичную истерику и не испортил всем собравшимся аппетит. Поскольку самые важные члены блока НАТО совсем не хотели, чтобы из-за украинского президента еще большие неприятности, нежели уже имеющиеся, достались их странам.

Собственно говоря, о том, что Украину не только не возьмут в НАТО, но и даже не пригласят туда на саммите в Вильнюсе на прошлой неделе и в начале этой писали все западные СМИ, затрагивавшие эту тему. И только сам Зеленский и члены его команды позволяли себе делать то шантажирующие, то обнадеживающие, но в равной степени истерические заявления.

- А я вот возьму и как не поеду в Вильнюс, если не дадите гарантий приглашения в НАТО, - храбрясь изо всех сил, заявлял Зеленский, после чего оглядывался по сторонам и жалостно добавлял. - На самом деле я не принял еще решения по этому вопросу.

Но в "реал политик" нет места жалости. Тем более, к бездушной и послушной марионетке. Другое дело, что надо как-то соблюсти внешние политесы. И в эти часы лидеры стран-членов НАТО обкатывают окончательные формулировки отказа Украине в членстве и даже в приглашении в НАТО под видом еще более тесного сближения для сотрудничества, как это было обещано генсеком НАТО Столтенбергом, американскими и европейскими лидерами и официальными лицами и т.д. Многочисленные утечки от немцев, словаков, французов, венгров и т.д. свидетельствуют, что Зеленский на саммите получит даже меньше, чем ему обещали. Не считая, конечно, дополнительной военной помощи, которую ему уже пообещали Германия и Франция, и Совета "Украина-НАТО", он не получит ничего. Лишь туманные обещания "рассмотреть вопрос о приглашении в Альянс" после того, как все страны-члены НАТО будут единодушны в том, что для этого сложились все необходимые условия.

Когда это произойдет, и какие именно условия эти страны сочтут необходимыми это, по всей видимости, на данный момент самая главная военная тайна Североатлантической организации. Разглашения которой она боится больше, чем оперативных планов, разработанных на случай войны с Россией. Поскольку в общении с Зеленским никаких рациональных ограничений быть по определению не может, в отличие от конфликта с Москвой, где противники еще имеют шанс договориться и исполнять договоренности. С Зеленским же такое невозможно.

Отправившийся в Вильнюс президент Украины уже отреагировал на нерешительность западных лидеров со свойственной ему злобой.

- Сейчас, по пути в Вильнюс, мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. И я хочу подчеркнуть: эта формулировка только по приглашению, а не по членству Украины. Беспрецедентно и абсурдно – когда нет временных рамок и для приглашения (!), и для членства Украины; и когда добавляется какая-то странная формулировка об «условиях» даже для приглашения Украины, - заявил Зеленский, явно кипя от злости. - Похоже, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса. Следовательно, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО – в переговорах с Россией. А для России это означает мотивацию и дальше продолжать свой террор. Неопределенность – это слабость. И я откровенно обсужу это на саммите.

Ага. Ждите, он обсудит. Интересно, он хоть сейчас понял, что в этой парти в "дурака" он был не игроком за столом, а этим самым "дураком"?

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