НАТО впервые с холодной войны согласовала "план по защите от России": к чему на самом деле готовится Запад

НАТО без «русской угрозы» – это как сказка про зайцев без волка или медведя Фото: REUTERS

На саммите НАТО в Вильнюсе впервые после окончания Холодной войны принят новый План действий против угроз со стороны России. Фактически — это план полномасштабной войны в Европе.

Старая песня НАТО про то, что Москва спит и видит, как захватить Европу. Без этого сложно оправдать свое существование. НАТО без «русской угрозы» – это как сказка про зайцев без волка или медведя.

В чем главная суть плана? Прежде всего – в наращивании численности натовских войск вдоль всех наших западных границ. Смысл? Остановить "ревизионистскую" Россию. И вот этим лукавым призывом сильнее всего дурят старушку-Европу военно-политические мошенники США: они накачивают союзников своим оружием, давая возможность американскому военпрому получать гигантские сверхприбыли, а заодно – надолго привязывают европейские армии к своей оборонке. А параллельно – надевают американский намордник на всю европейскую экономику, высасывая из нее максимально возможные ресурсы.

Что еще в плане?

Он предусматривает развёртывание 300 тысяч военных НАТО "в высокой степени готовности, в том числе значительных воздушных и морских боевых сил". И почти все это – на русском направлении. С юга, запада и севера.

Получается своего рода "санитарный кордон", который охватит европейскую часть России.

Как сообщил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр на закрытом брифинге, за каждый регион будет отвечать своё командование НАТО. Центр (читай – Россия) поручен командованию в Брюнсюме (Нидерланды). К операциям будут подключены космические и компьютерные силы.

Бауэр сообщил, что на данный момент под командованием НАТО в постоянной готовности находятся 40 тысяч военных, 100 боевых самолетов и 27 кораблей. Поэтому речь идёт об увеличении численности Сил постоянной готовности в 7,5 раз! Эти 300 тысяч штыков предполагается использовать на первой стадии конфликта в дополнение к армиям стран НАТО, уже находящимся у границ России. Суммарный потенциал сухопутных сил НАТО превышает 4 миллиона человек. Уже слышу панические возгласы обывателей: Россия не сможет противостоять этой мощи!

Только без паники. Что там говорится в нашей обновленной ядерной доктрине? Если в случае нападения противника даже с обычными вооружениями это будет угрожать суверенитету и территориальной целостности России, мы оставляем за собой право на ответ, включающий применение ядерного оружия. НАТО сколько угодно может расставлять войска у наших границ, но вряд ли захочет остаться без головы…

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