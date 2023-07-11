Как проходит "судьбоносный" саммит НАТО: призыв создать военные базы около России, ракеты для Киева и бешенство Зеленского

Саммит НАТО в Вильнюсе стартовал 11 июля 2023 года Фото: REUTERS

В Вильнюсе в два часа дня официально стартовал саммит НАТО, который многие наблюдатели на Западе уже успели окрестить «судьбоносным» и «эпохальным». Тому есть несколько причин. Во-первых, ожидается, что на встрече будет принято окончательное решение о включении в блок Швеции. Во-вторых, члены альянса собираются предложить Украине некую модель взаимодействия, засыпав Киев очередным ворохом обещаний о гарантиях безопасности, но воздержавшись от немедленного присоединения незалежной к НАТО. И, наконец, впервые после окончания холодной войны натовцы намерены обсудить концепцию глобальных оперативных действий в случае «горячего» конфликта с Россией.

Мероприятие открылось церемонией совместного фотографирования участников. На фоне довольных и даже широко улыбающихся руководителей государств лишь два человека выделялись каменным выражением лица - президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Не зря поговаривают, что обоим не слишком нравятся многие последние инициативы блока.

Перед началом первого раунда заседаний ряд лидеров стран-членов НАТО сделали информационные вбросы. Литовский президент Гитанас Науседа на правах хозяина саммита призвал создать как можно больше мощных военных баз блока у границ России, любезно предложив использовать для этой цели территорию своей Литвы. Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что принял решение предоставить киевскому режиму ракеты дальнего радиуса действия «для поддержки наступления ВСУ». Правда, что это за ракеты, не пояснил. Президент Польши Анджей Дуда допустил, что после окончания вооруженного конфликта на Украине НАТО может отправить туда миротворческую миссию, в которой приняли бы участие польские военнослужащие.

Наконец, с официальной речью выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он заявил, что, пока продолжается конфликт на Украине, двери НАТО остаются открытыми, и пригрозил, что Россия «получит еще больше членов блока у порога».

Он проинформировал, что Зеленский прибудет в Вильнюс вечером и даже примет участие в ужине. Глава Украины уже прибыл и даже планирует выступить вечером. А завтра состоится встреча в формате Украина-НАТО, на которой обсудят дальнейший план совместных действий. Но Столтенберг обмолвился, что гарантии безопасности Украина получит только в том случае, если победит.

Это, похоже, взбеленило Зеленского. Он-то полагал, что предстанет на саммите этаким «пупом земли», вокруг которого будут водить хороводы натовские лидеры и раскатывать перед ним ковровую дорожку в блок. А получается, что позвали лишь на ужин, где, видимо, опять собираются кормить завтраками. «Беспрецедентно и абсурдно - когда нет временных рамок и для приглашения, и для членства Украины в НАТО!» - бушевал киевский властитель.

Кстати, еще недавно он грозился бойкотировать саммит, если там не будет сделано официальное приглашение о приеме в альянс. Казалось бы, держи слово. Ан нет, все-таки летит. Не пропускать же ужин.

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