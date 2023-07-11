США хитро избавились от конкурентов: французы поставят Киеву ракеты, которые никто не захотел покупать

О передаче французских крылатых ракет SCALP Киеву информация во французских СМИ появилась еще 22 мая Фото: EAST NEWS

Решении президента Франции Эммануэля Макрона поставить Украине ракеты средней дальности SCALP прокомментировал официальный представитель Кремля.

- Безусловно, еще предстоит прояснить, о каком именно радиусе идет речь. Это, с нашей точки зрения, ошибочное решение чревато последствиями для украинской стороны, - заявил Дмитрий Песков, - Естественно, это вынудит нас принимать контрмеры. Есть принципиальный подход в отношении подобных решений. Эти решения не могут повилять на ход событий в рамках СВО. Они могут только утяжелить участь киевского режима.

О передаче французских крылатых ракет SCALP Киеву информация во французских СМИ появилась еще 22 мая. Когда этот акт свершится - это было вопросом времени.

11 июля Макрон заявил о передаче этого оружия Киеву. Но есть информация, что ракеты уже на территории незалежной.

О том, что это за оружие, чем опасно для нас, кто именно и где сможет его использовать, «КП» говорила с военным экспертом, редактором журнала «Арсенал Отечества» Алексеем Леонковым.

- Французская SCALP от британской Storm Shadow отличается серьезно?

- SCALP — это французский вариант Storm Shadow, которая, по сути, совместная англо-французская разработка. «Француз» от «британца» отличается, по сути, только присоединением к носителю через автоматическое пусковое устройство (АПУ). Для авиации нужно свое АПУ. И должен быть аналого-цифровой преобразователь, который бы позволял выполнять их использование.

- Это осложняет работу с таким оружием?

- Нет. Но система поставляется только тогда, когда есть готовый носитель. В случае с Украиной — это Су-24, с доработкой соответствующей. Либо самолеты стран НАТО.

- Источник агентства Reuters заявил, что интегрировать французские ракеты будут с «незападными военными самолетами».

- Ну это и значит, что речь о Су-24. Которые будут взлетать с аэродромов Румынии с запасным топливными баками, делать пуск откуда-то из района Винницы и с пустыми баками возвращаться в Румынию. Носителем SCALP-EG выступают, вообще-то, Dassault Mirage 2000 и Rafale. Ну и еще Eurofighter. Если Запад будет и дальше поддерживать долгоиграющий план конфронтации Украина-Россия, то Eurofighter может появиться в этом воздушном пространстве. С подготовленными под эти задачи украинскими летчиками, или с иностранными экипажами.

- Верно ли, что у французских ракет повышенная дальность полёта и улучшенная точность наведения - именно такая модификация пришла на Украину?

- Есть индекс EG, то есть Enhanced Capability. Это означает то, что данная ракета имеет усовершенствованные характеристики. Хотя у SCALP и Storm Shadow практически идентичные характеристики. Зарубежная пресса нас пыталась убедить, что «французы» летают на дальность не больше 300 км. На самом деле - на 560 км.

- Это в экспортном варианте?

- А у них и не было экспортного варианта. Французы никому эти SCALP так и не продавали до сих пор. Их основной конкурент — американская ракета JASSM-XR. И американцы сделали так, чтобы ни британцы, ни французы не заработали на этом денег. И вот сейчас все, что французы произвели для своей обороны, будет утилизироваться на полигоне под названием Украина.

- Французы использовали ракеты SCALP в реальных конфликтах за рубежом?

- При налёте на Дамаск в 2018 году. Тогда сирийские ПВО сбили большинство ракет, которые их атаковали. Все, что мы обнаружили долетевшим до цели, это были «томагавки». Это случилось 14 апреля 2018-го. Сирийцы сбивали тех же французов нашими комплексами «Бук М1» и «Тор М1». Сейчас по Strom Shadow работают в зоне СВО наши «Тор-М2», «Бук-М2», «Бук-М3» . Они же отработают и по SCALP.

- Сколько французы могли поставить Киеву таких ракет, проскользнула информация о полусотне?

- Речь может идти и о двух сотнях. Французы объявили общую сумму помощи. Ее можно разделить на стоимость одной ракеты и понять, сколько единиц поставили. На СУ-24 может крепиться по две такие ракеты. Этих «сушек» у ВСУ вряд ли больше двух-трех десятков. Но непонятно, сколько ракет у французов осталось в исправном состоянии, в частности, после применение их в Сирии пять лет назад.

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