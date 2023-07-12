"Отправлял деньги жене - заблокировали карту": Чем может обернуться закон о защите россиян от мошенников

В экспертном сообществе скептически отнеслись к принятому Госдумой законопроекту о защите граждан от банковских мошенников. Фото: Shutterstock

«НЕТ ЖИТЬЯ ОТ ЭТИХ БАНКОВ»

В экспертном сообществе скептически отнеслись к принятому Госдумой законопроекту о защите граждан от банковских мошенников. Документ, например, предусматривает право банков блокировать на срок до двух дней денежные переводы, если они показались банку подозрительными. Причем блокировать можно даже если клиент совершает платеж добровольно. Ну мало ли — обдурили человека мошенники, а через два дня он опомнится и еще спасибо банку скажет.

Но возникает резонный вопрос: а не ударит ли это по добросовестным гражданам, которые отправляют друг другу денежки, и эти денежки нужны прямо сейчас, а не через два дня.

- По огромному количеству транзакций нам с вами теперь придется доказывать и каждый раз подтверждать, что сделаны они в ясном уме и трезвой памяти, что переводим мы не мошенникам, а приличным людям, - заявил Евгений Коган, профессор Высшей школы экономики, автор телеграм-канала Bitkogan. - Интересно, как при этом замедлится скорость транзакций?

Вот и коллега понагнал страху.

- Пытался перевести деньги собственной жене, заблокировали карты обоим, - пожаловался он на уже действующий несколько лет на так называемый антиотмывочный закон, по которому банки обязаны пресекать оборот преступно нажитых денег. - Никто из нас не мошенник, с отмыванием денег связан не был. Но пришлось каждому звонить в банк и минут по 20 жестко доказывать, что мы не верблюды. Несколько часов потребовалось, чтобы разблокировали карты. Очень неприятно, что за дела в конце концов? А знакомому, когда он был за границей, друзья отправили перевод — но на основании антиотмывочного закона ему карту заблокировали и потребовали в течение 7 дней явиться в банк и закрыть счет...

С антиотмывочным законом сталкивались многие. Другому знакомому заблокировали карту, на которую пришел из-за границы крупный выигрыш за победу в каком-то шахматном онлайн-турнире.

- Ни жив, ни мертв прихожу в службу безопасности банка, - рассказал знакомый. - Думал, меня в налоговую сдадут, а мне с порога говорят: нас твои налоги не волнуют, мы по финансированию терроризма работаем. Прямо как камень с души сняли. Я показал партии, выигрыши. «Молодец!», сказали мне в банке и разблокировали карту. Но день потерял и поволноваться пришлось.

Теперь вот появится еще один закон, который обяжет банки следить за денежными переводами граждан.

- Мошенники найдут способ мимикрировать под добрых овечек, а вот нам с вами, похоже, предстоят новые головные боли, - опасается Коган.

ЧТО СКАЗАЛ ЦЕНТРОБАНК

Однако в Центробанке считают, что опасения напрасны.

«У Центробанка есть база “О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента», ее называют базой дропперов, - пояснили «КП» в Центробанке. - В эту базу все банки направляют сведения о выявленных мошеннических счетах — как правило после жалоб клиентов. Для банков доступ к ней является бесплатным, проверку не является ли счет получателя подозрительным осуществляет специальная автоматизированная система (ФинЦЕРТ Банка России). Все банки подключены к базе и учитывают ее содержание в своих бизнес-процессах, чтобы их клиенты не переводили деньги на подозрительные счета. Система постоянно актуализируется.

Опасения, что могут блокироваться операции между добросовестными физлицами, не имеют оснований. Если счет получателя не находится в базе дропперов, то ни о какой блокировке или заморозке речь не идет. Речь идет только о блокировке тех счетов, которые занесены в эту базу.

Банк должен приостановить операцию на 2 дня, естественно, уведомляя клиента, если тот пытается перевести деньги на счет из этой базы. Если же перевод осуществляется на счет, которого нет в этой базе, но у банка в соответствии с собственными системами управления рисками возникли подозрения, то он может предупредить клиента об опасности, хоть закон и не обязывает его это делать. Но если отправитель все равно настаивает на переводе, то банк, естественно, обязан исполнить поручение клиента. И не ждать 2 дня, поскольку требование о 2-дневной заморозке касается только счетов, которые содержатся в базе дропперов. В таком случае, даже если клиент спустя время понял, что его обманули, претензий к банку быть не может, поскольку банк добросовестно предупредил клиента».

ЗАКОН МОШЕННИКАМ НЕ СТРАШЕН?

Так что граждане могут спокойно пересылать друг другу деньги, никто их переводы блокировать не будет. Но и мошенники могут вздохнуть с облегчением. Если счет не попал в базу, то банк не обязан останавливать платеж. А если не обязан, то и не будет.

И вот вам такая вполне себе жизненная ситуация. Пожилой клиент переводит на счет некоего физлица 500 тыс руб. Счет не находится в списке дропперов (это ни о чем не говорит, поскольку ни один профессиональный мошенник не будет 2 раза использовать один и тот же счет). Сотрудник банка звонит и спрашивает отправителя: «Вы добровольно это делаете?» - «Да, это же замечательное средство от всех болезней!» По уму сотрудник банка должен бы вразумить человека, что его обманывают, и не дать мошенникам нажиться на доверчивом пенсионере. Но исходя из комментария Центробанка получается, что если сотрудник банка, не оценив критически эту «добровольность», санкционирует перевод, а окажется, что пожилой человек действовал под влиянием обмана, то этот сотрудник не понесет никакой ответственности. И получается, что пользы от нового закона как в известной поговорке: «Замах на рубль, удар на копейку».

Напомним, во вторник Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, который, как предполагается, защитит нас от банковских мошенников — всех этих «сотрудников службы безопасности банка», «дознавателей» и «следователей», которые названивают гражданам в надежде одурачить и выманить кругленькую сумму. Теперь банки обязаны будут в полном объеме возмещать похищенное, если сделают перевод на счет, который уже засветился в базе Банка России, в которой содержатся данные о случаях и попытках проведения операций без согласия клиента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трудоголики поневоле: названы три причины переработок россиян

Профессор Сафонов назвал низкие зарплаты главной причиной переработок россиян (подробнее)

В России принят закон о цифровом рубле: что стоит знать о нем обычным людям

Не торопитесь беспокоиться: поначалу цифровая нацвалюта будет использоваться лишь в пилотных проектах (подробнее)