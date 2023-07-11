В России принят закон о цифровом рубле: что стоит знать о нем обычным людям

Цифровой рубль — это уникальный электронный код Фото: Shutterstock

Госдума сразу во втором и третьем чтении приняла закон о цифровом рубле. В документе прописаны основные понятия и положения, позволяющие начать внедрение у нас такой валюты. Большая часть этих положений, как предполагается, вступит в силу с 1 августа 2023 года.

Но не торопитесь предвкушать, как вы будете открывать цифровой кошелек, или хвататься за голову, что еще за новая электронная напасть на нас свалится. После того, как закон заработает, механизм использования цифровых рублей еще предстоит отработать. Сначала это будет делаться в пилотном порядке. Что и как будет тестироваться, Центробанк расписал еще в 2020 году в консультативном докладе для общественных обсуждений. В пилоте, как планируется, примут участие более десятка крупнейших российских банков. Тестирование будет проходить на конкретных операциях вполне реальных клиентов (естественно, при их желании) внутри страны и с рядом стран ЕАЭС. Как следует из одобренного Госдумой закона, до 31 декабря 2024 года круг пользователей платформы цифровой нацвалюты, перечень операций и их пороговые суммы будут согласовываться ЦБ с Росфинмониторингом.

Тем не менее, чтобы стали возможными хотя бы пилотные проекты с цифровым рублем, потребовались дополнения в законодательство, прописывающие, что это вообще такое, как открывать в нем счета и т. п. Вот эти моменты и содержатся в одобренном Госдумой законе.

Кроме того, теперь уже становится очевидным, что рано или поздно цифровой рубль все-таки войдет в нашу жизнь. Что же стоит знать о нем обычным людям?

1. Цифровой рубль — это уникальный электронный код (токен). В этом его сходство с бумажными рублевыми купюрами, у каждой из которых есть серия и номер.

2. Это не криптовалюта. У криптовалют нет единой официальной организации, их выпускающих. У цифрового рубля она будет — принятым законом эта роль закреплена за Центробанком. Это такая же официальная российская валюта, как «обычные» рубли. И как и обычный рубль, цифровой будет обеспечен нашими золотовалютными резервами.

3. Храниться цифровые рубли будут в цифровых кошельках на специальной платформе, оператором которой будет Центробанк. В этом отличие цифровых рублей от безналичных денег, которыми мы сейчас вовсю пользуемся и которые «лежат» на нашем счете в конкретном банке. Законом установлена ответственность именно Центробанка за сохранность цифровых рублей и правильность учета операций с ними.

4. Утверждается, что все три формы рубля — бумажная, безналичная и цифровая — будут свободно и без всяких комиссий для граждан переводиться одна в другую. Как сейчас мы можем положить наличные купюры на счет в банке и расплачиваться этими деньгами уже безналично по банковской карте.

Но еще раз напомним, что пока все это — перспективы. Закон еще должен быть одобрен Советом Федерации и подписан Президентом. Если после этого с пилотными проектами все будет хорошо, то, как заявляли в Центробанке, возможно, через два-три года каждый россиянин сможет завести себе цифровой кошелек. Зачем? Пока это вопрос скорее риторический. Особенно для тех, кто не сходит с ума по биткоинам и прочим подобным вещам. Но вспомним, что не так уж давно непонятным было, а зачем нам нужны банковские карты и безналичные деньги. Ведь есть так приятно шуршащие в кармане наличные, понятные и ощутимые. И часто ли этими бумажными купюрами вы расплачиваетесь сейчас?

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