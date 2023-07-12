Что не так с выступлением Зеленского на саммите НАТО: Смирился с участью Украины и "извинялся" за истерики

Владимир Зеленский за столом заседания саммита НАТО в Вильнюсе. Фото: REUTERS

Что оставалось делать Зеленскому после того, как его фактически, словно половую тряпку вывозили мордой лица по грязному полу в первый день саммита НАТО в Вильнюсе? Правильно – только рапортовать на следующий день о бесконечной череде успехов и перемог, которые он, якобы, одержал на саммите. Этим он и занялся.

"ВСТАТЬ НА ТАБУРЕТОЧКУ, ПРОЧИТАТЬ СТИШОК ДЕДУШКЕ"

С утра Зеленский провел встречи с премьерами Австралии Энтони Албенизи, Нидерландов Марком Рютте и Великобритании Риши Сунаком.

- Встреча с Риши Сунаком. Третья встреча и третий успех для Украине на саммите за сегодня, - бодро отрапортовал Зеленский сквозь слезы в своем аккаунте в соцсетях. Ну, такие успехи, кто бы спорил – Канберра пообещала Киеву прислать аж 30 бронетранспортёров Bushmaster, с Лондоном говорили на все темы, про "оборону, политику, общую безопасность", а с Амстердамом договорились об обучении украинских пилотов на F-16 в августе. И еще о каких-то системах ПВО.

Мелковато? Жидковато? Ну, другие «пряники» надо еще заслужить. Например, «встать на табуреточку, прочитать стишок дедушке». Какому? Да хоть дедушке Джозефу Байдену, прилетевшему аж из-за океана, чтобы стишок послушать.

Такой «табуреточкой» для Зеленского стала совместная пресс-конференция с генсеком НАТО Столтенбергом. Генсек НАТО выступил в том духе, что Украина и НАТО – это как близнецы и братья из индийского кино, которые были разлучены в молочном детстве, но обязательно воссоединятся. После того, как проведут все требуемые «демократические реформы и в сфере безопасности». И, конечно, выполнят главное главное условие - одержать окончательную победу над Россией. Другими словами, бедные братья в этой истории так никогда и не воссоединятся, в отличие от индийского кино.

В первый день саммита президент Украины выглядел потерянным. Фото: REUTERS

А потом настал черед "стишка" президента Украины. и он расстарался, декламировал четко и с выражением, оттарабанил назубок вызубренный урок. В первую очередь поблагодарил Столтенберга и участников саммита за отмену ПДЧ (плана действий по членству в НАТО). Правда, ПДЧ заменили на ГДП (годовую национальную программу по выполнению необходимых для приглашения в НАТО условий, которая ежегодно будет обновляться), так что одну аббревиатуру по факту заменили на другую, а формалистики и бюрократии стало еще больше, чем было. Но если про это не говорить, то как бы ничего такого и нет.

Зеленский немного осмелел и объявил, что гарантии безопасности не должны заменить Украине членство в НАТО, но тут же отыграл назад и пожелал, чтобы гарантии безопасности Украины подтвердили все страны "Большой семерки".

- Я думаю, что если это случится, мы будем над этим работать, это будет важным конкретным успехом, - возжелал президент Украины. Сейчас гарантии Украине готовы дать лишь четыре страны G7 - США, Британия, Франция и Германия. Какие именно гарантии безопасности, кроме поставок вооружений, никто так и не сказал, ни в НАТО, ни в Киеве. И все стороны избегают здесь любой конкретики.

- На всех моих встречах уверено прозвучало, что мы будем членами НАТО, когда будут соответствующие условия. Я понимаю под этим, что когда будет безопасно на нашей земле, - прозрел Зеленский. - Если сегодня «Большая семерка» согласится на первую большую декларацию относительно гарантий безопасности, то это будет конкретный факт, потому что в них написано, что они действуют на пути в НАТО. Это будет уже очень конкретный сигнал.

- Мы понимаем все опасения союзников, в том числе угрозы мировой войны - это понятно и логично. Мы - адекватные люди, - продекларировал Зеленский с трибуны, и адекватность стала настоящим пунктиком в его выступлении.

- Не имеет значения, как я отношусь к результатам саммита. Мы - адекватные люди, - повторил он снова, когда его спросили о том, как он относится к итогам саммита. - Можем констатировать – результаты саммита хорошие, но если бы было приглашение – они были бы идеальны.

НЕБРИТЫЙ МАЛЬЧИК - МОЛОДЕЦ, ХОТЬ И КАПРИЗНИЧАЛ

Ну просто идеально вошел в образ "малыша на табуреточке". Столтенберг в этот момент, наверное, был готов даже поцеловать Зеленского в небритую щеку. Но тот не унимался.

- Я хочу отдельно еще раз поблагодарить Литву не только за этот саммит, но и за ту энергию, которой полон этот саммит. Это именно то, что мы видим на улицах. Все эти флаги, человеческие отношения. Я хочу вас всех поблагодарить за это. Это является для нас большой поддержкой, большой энергией, - заявил Зеленский в конце своей пресс-конференции. - Я вам очень за это благодарен. Это, мне кажется, самое главное.

Зеленский уедет из Вильнюса без достижения своей самой желанной цели - четкой даты вступления Украины в НАТО. Фото: REUTERS

Ясное дело, энергетика - это самое главное. А еще 33 тысячи флагов Украины, которые Литва обещала развесить по Вильнюсу и стране в честь того, что Украина должна была стать 33-м членом Североатлантического альянса. И теперь Зеленскому было бы неплохо все 33 тысячи этих флагов забрать с собой на Украину. они там очень пригодятся и сэкономить бюджет государственных расходов на похороны ВСУшников.

Но небритый мальчик все-таки молодец, не совсем испортился, хоть накануне и капризничал, как не в себе. Стишок прочитал, конфетку получил. И скандалить не стал. Смотришь, еще что-нибудь дадут. В кредит.

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