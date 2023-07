Вселенная может быть в два раза старше, чем мы думали: ученые выдвинули новую гипотезу

Пожилая Вселенная скрывает свой настоящий возраст.

Буквально на днях астрофизики огорошили разумных существ: было время – очень давно, правда, около 13 миллиардов лет назад – когда время во Вселенной текло в пять раз медленней, чем сейчас. Такой вывод сделали австралийские ученые, наблюдая за дальними галактиками.

И вот новый сюрприз. И опять, связанный и с дальними галактиками, и со временем: некто Ранжендра Гупта (Rajendra Gupta) – профессор Университета Оттавы в Канаде (University of Ottawa in Canada) в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, привел доводы в пользу того, что Вселенной, на самом деле, не 13,8 миллиардов лет, а почти в два раза больше - 26,7 миллиардов лет.

Основой для шокирующего предположения канадского ученого стали недавние наблюдения с помощью инфракрасного космического телескопа «Джеймс Уэбб» (James Webb Space Telescope, JWST). Он передал на Землю изображения четырех невероятно далеких галактик - до самой далекой было примерно 13,5 миллиардов лет. Что соответствовало так называемому красному смещению, равному 13,20.

Поясню. «Джеймс Уэбб» работает в инфракрасном диапазоне. Его чувствительная камера (NIRCam) улавливает излучение далеких объектов, которое доходит до нас в искаженном виде. Как правило, оно сдвинуто в красную область спектра. Это феномен и называют красным смещением. Считается, что он возникает в следствии расширения Вселенной. Мол, галактики удаляются - разлетаются после Большого взрыва. И, чем дальше галактика, тем быстрее она удаляется. Тем больше красное смещение.

По существующим сейчас представлениям Большой взрыв, положивший начало всему сущему, произошел 13,8 миллиардов лет назад. С тех пор образовавшаяся Вселенная и расширяется.

Вселенную сотворил Большой Взрыв. Может, он и был, но почти 27 миллиардов лет назад, а не 13,8.

Стало быть, те четыре галактики, изображения которых передал телескоп, появились в числе первых – всего через 300 миллионов лет после зарождения Вселенной. Однако выглядят они гораздо старше – массивными и изрядно «пожившими». Будто бы у них «за плечами» миллиарды лет эволюции.

До этого астрономов, мягко говоря, смущала звезда по кличке Мафусаил (HD 140283, созвездие Весы). Состав звезды таков, что ей должно бы быть … минимум 16 миллиардов лет. Как такое может быть? Вот Гупта и предположил, что мироздание старше, чем принято считать. Что дает время на образование и эволюцию «подозрительных» галактик и звезд. А наблюдаемое красное смещение вполне может свидетельствовать не столько о скорости расширения Вселенной, сколько о том расстоянии, которое проходит свет, как бы старея по пути и смещаясь в красную сторону спектра.

Гипотезу о старении света в 1929 году выдвинул швейцарский астроном Фриц Цвикки (Fritz Zwicky).

Из расчетов Гупта, которые ученый выполнил на основе своих представлений, следует, что Вселенной 27,7 миллиардов лет. Примите, что называется, к сведению. Может, это и, в самом деле, так.

КСТАТИ

Косвенный довод в пользу гипотезы Гупта: Жизнь на Земле старше самой Земли

Генетики Алексей Шаров (Alexei Sharov) из Национального института старения ( National Institute on Aging in Baltimore) и биолог Ричард Гордон (Richard Gordon) из Морской лаборатории (Gulf Specimen Marine Laboratory in Florida) применили закон Мура к биологическим системам. И получили сенсационные результаты: жизнь зародилась примерно 10 миллиардов лет назад. То есть, не на Земле, которой примерно 4,5 миллиардов лет, а в каком-то другом месте, которое существовало до образования нашей планеты.

