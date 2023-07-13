Раскол в НАТО и давние страхи Запада: названы главные выводы и "обратная сторона" саммита в Вильнюсе

Администрации Байдена удалось добиться консолидации позиций так называемого «коллективного запада» на антироссийской платформе - это очень важный и долговременный фактор Фото: REUTERS

Российские эксперты подвели основные итоги прошедшего в Вильюнсе 11-12 июля саммита НАТО в рамках круглого стола на площадке пресс-центра медиагруппы «Россия сегодня». По словам участников дискуссии, то, что саммит, вопреки подогреваемым СМИ ожиданиям, не стал историческим, свидетельствует о том, что члены альянса не готовы к дальнейшей эскалации. Помимо уже подробно описанных итогов саммита НАТО, эксперты выделили и менее очевидные последствия встречи в Вильнюсе.

КОНСОЛИДАЦИЯ

«Администрации Байдена удалось добиться консолидации позиций так называемого «коллективного запада» на антироссийской платформе - это очень важный и долговременный фактор», - заявил Научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов.

Развивая этот тезис, заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов подчеркнул: «Фактически, это означает неспособность большинства европейских стран оказывать существенное влияние на решения, принимающиеся на саммите». При этом эксперт сказал и об «обратной стороне медали»: «Если пришлось добиваться консолидации, значит, до этого все было не так гладко. Для реальной консолидации нужны новые механизмы и инструменты, которых, по-видимому, нет».

ИЗБЕГАНИЕ ЭСКАЛАЦИИ

Профессор кафедры мировой политики факультета международных отношений СПбГУ Наталья Маркушина обратила внимание на полутона некоторых решений на саммите: «Вопросы условий для вступления Украины в НАТО расплывчаты и могут трактоваться по-разному. Такая недосказанность говорит о том, что путь эскалации не был принят».

«Приглашение Украины в НАТО на данном саммите означало бы вступление в войну с Россией, - заявил Сергей Рогов. - Эта перспектива не вызывает энтузиазма ни у Байдена, ни у других членов альянса».

Дмитрий Данилов отметил, что, несмотря на то, что НАТО не считает Россию партнером, члены альянса готовы к переговорам для уменьшения рисков прямого столкновения и ядерной войны.

Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Дмитрий Стефанович обратил внимание на то, что НАТО в своих документах говорит об угрозе со стороны России, но игнорирует тот факт, что расширение НАТО на север за счет новых членов также создает угрозы для России, в том числе стратегическим ядерным силам сдерживания в регионе: «Нарушение этого баланса безопасности - путь к эскалации».

«КИТАЙСКАЯ УГРОЗА»

Дмитрий Данилов обратил внимание на перечень угроз, изложенных в документах саммита: «Россия в очередной раз указана прямой военной угрозой, но интересно, что Китай указан не через запятую, а отделен другими вызовами, такими как международный терроризм». По его словам, это показательно с точки зрения китайского досье в натовской повестке. «Еще год назад звучал тезис, что не нужно воспринимать угрозы со стороны России и вызовы со стороны Китая как подобные, но если речь зайдет о развитии ВТС между странами, тогда НАТО будет делать поправки в своем восприятии китайского вызова», - напомнил эксперт. - «На этом саммите страны НАТО воздержались от разговоров о потенциальной возможности синергетического эффекта этих вызовов, по-видимому, безуспешно приглашая Китай к взаимодействию».

БАЛТИЙСКИЙ РЕГИОН

Как заявила Наталья Маркушина, «саммит только подчеркнул сложную ситуацию, сложившуюся в балтийском регионе». По словом Сергея Рогова, «Балтийское море превратилось в озеро НАТО, Северный Ледовитый океан превращается в НАТОвское озеро, что создает дополнительные угрозы безопасности нашей страны». Особенно эксперт отметил уязвимость Калининграда, который оказался в полном окружении стран альянса.

«В документы саммита открытым текстом включен вопрос Арктики и Крайнего Севера и говорится о том, что необходимо учитывать стремление и возможности России противодействовать усилению потенциала НАТО в этом регионе, в том числе доступа стран альянса и партнеров к Северному морскому пути», - подчеркнул Дмитрий Данилов.

Наталья Маркушина также напомнила, что термин «безопасность» не ограничивается только военной сферой, а включает в себя целый спектр вопросов от экономики до экологии. Решение этих вопросов без диалога с Россией выглядит затруднительно. По ее словам, ситуация на Украине разделила политику в прибалтийском регионе на до и после: «Исправить антироссийскую риторику сложно, но если говорить о позитивных сценариях, то нужно стремиться к недопущению дальнейшей эскалации. Самый оптимистичный вариант - возвращение к диалогу с Россией по вопросам безопасности, но очень много зависит от стабилизации ситуации на Украине».

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