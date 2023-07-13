Капризная примадонна Зеленский ломится в закрытую дверь и теряет друзей: как Запад отреагировал на саммит НАТО в Вильнюсе

Прошедший в Вильнюсе саммит НАТО вызвал шквал комментариев в зарубежных СМИ. Фото: REUTERS

Прошедший в Вильнюсе саммит НАТО вызвал шквал комментариев в зарубежных СМИ. По отношениям блока с Украиной преобладают суждения о том, что Запад готов и дальше давать Киеву деньги и оружие, но принимать незалежную в альянс в обозримой перспективе нельзя. Это чревато прямым столкновением с Россией, чего Запад определенно не хочет. К тому же капризное поведение Зеленского неприятно удивляет лидеров натовских стран, и это делает перспективы диалога с Киевом более хрупкими.

«Зеленский «ломится в закрытую дверь», когда настаивает на членстве Украины в НАТО. Дверь закрыта, потому что нет никаких шансов, что отыщется хотя бы один член блока, который захочет воздушной, сухопутной или морской войны с Россией. Поэтому Киеву лучше забыть об этом», - отмечает экс-генерал США Барри Маккэффри в американском Newsweek. - Требования украинского президента безрассудны, он бежит впереди паровоза, и для Украины это нехорошо».

«Нетактичное поведение украинского лидера на саммите привело к тому, что у него стало меньше друзей», - считает европейское издание Europe Diplomatic. - «Зеленский ведет себя как капризная примадонна, словно ему должен весь мир».

Британская The Guardian обращает внимание, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак «не назвал никаких сроков и условий, которые страна должна выполнить, прежде чем стать членом. Украина надеялась на четкий путь к членству после прекращения боевых действий, но до сих пор США и Германия сопротивлялись согласованию каких-либо жестких сроков или четких условий, оставив Киев и некоторых его активных сторонников в НАТО разочарованными».

Американское издание Politico подчеркивает: «Объявив в Вильнюсе о создании нового Совета Украина - НАТО для переговоров с Киевом, союзники сделали символический жест в адрес Киева. Но ясный сигнал о членстве в НАТО, на который рассчитывали украинские чиновники, вряд ли скоро материализуется - на данный момент он слишком спорный».

Журнал Foreign Affairs поясняет: «Выгоды безопасности для США от вступления Украины меркнут по сравнению с рисками от этого шага. Прием Украины в НАТО поставит перед мрачной перспективой выбора между войной с Россией и ее разрушительными последствиями или отступлением и обесцениванием гарантий безопасности альянса».

Отмечая, что альянс на саммите в Вильнюсе заявил о планах распространить свою деятельность на Азиатско-Тихоокеанский регион, многие эксперты в Азии делают вывод, что это может привести к росту напряженности в мире.

Китайская Global Times в редакционной статье пишет, что Пекин выступает против продвижения НАТО на восток. «Любые действия, которые будут угрожать законным правам и интересам Китая, получат решительный отпор. Альянс является топором, копьями и лопатами Вашингтона, и, где бы он ни оказывался, он повсюду несет с собой войну. НАТО должна быстро убрать черную руку, протянутую к Азиатско-Тихоокеанскому региону. Она не должна даже думать о том, чтобы в будущем втиснуться туда».

Издание The National (Объединенные Арабские Эмираты) справедливо отмечает: «Когда клуб решает принять нового члена, обычно это касается только самого клуба. Когда этот клуб становится самым мощным военным альянсом в мире, простирающимся от берегов Аляски до западных границ России, это становится проблемой для любого, кто заботится о международной стабильности».

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