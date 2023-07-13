Скандальное дело об имуществе Баталова приняло неожиданный поворот: суд взыскал деньги с вдовы и дочери актера

Вдова Алексея Баталова Гитана Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

У этой долгой криминальной саги, связанной с именем народного артиста СССР Алексея Баталова, по-прежнему не видно конца. Есть роман одного немецкого писателя с подходящим названием – «Бесконечная история». Что случилось на этот раз: 12 июля Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил (не в полном объеме) исковые требования Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина к семье Баталовых. Суд решил взыскать с вдовы и дочери народного артиста СССР около 900 тысяч рублей в пользу актрисы Натальи Дрожжиной и ее супруга Михаила Цивина. Они правда просили больше в качестве компенсации за «неосновательное обогащение» Баталовых за их счет.

При этом ровно год назад вдова и дочь Алексея Баталова выиграли гражданское дело в Дорогомиловском суде. Их иски о взыскании неосновательного обогащения с Михаила Цивина и его жены Натальи Дрожжиной тогда были удовлетворены в полном объеме. Суд постановил вернуть Гитане Леонтенко и Марии Баталовой деньги, которые предприимчивые супруги снимали с их банковских счетов по доверенности. Сумма внушительная: более 200 тысяч долларов, 100 тысяч евро и около 2 млн рублей...

Теперь монета неожиданно повернулась другой стороной: не Цивин с Дрожжиной обогатились за счет Баталовых, а наоборот?..

- Впервые суд хотя бы частично встал на сторону Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной в процессе многолетних тяжб по имуществу семьи покойного народного артиста. С вдовы и дочери Алексея Баталова суд постановил взыскать почти 900 тыс. рублей, - порадовался адвокат Вячеслав Макаров.

В этом долгом процессе (в течение нескольких лет параллельно шел уголовный и гражданский суды) черт ногу сломит. И уже непонятно: кто-кому и за что должен. Наталья Дрожжина и Михаил Цивин хоть и выиграли вчера суд, но собираются обжаловать его решение. Не довольны решением. Сумма их исковых требований к Баталовым была значительно больше - около 4,2 млн рублей.

Теперь монета неожиданно повернулась другой стороной: не Цивин с Дрожжиной обогатились за счет Баталовых, а наоборот? Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Но и Баталовы будут это решение обжаловать.

- Цивин и Дрожжина просили взыскать с Баталовых не 4,2 миллиона, а 7 миллионов рублей, - сообщил «КП» адвокат Баталовых Сергей Лукин. - Они предоставили в суд чеки за продукты, за ремонт квартиры, мебель, билеты, заколки, которые якобы покупали Баталовым на свои деньги. Туда же включили расходы на погребения матери Гитаны Аркадьевны Леонтенко на Преображенском кладбище, которые были еще в 2018 году. Цивин утверждает, что это они с Дрожжиной оплачивали ритуальные услуги. С моей точки зрения, Замоскворецкий суд занял странную позицию. Пропущены сроки исковой давности, касающиеся требований истцов. Тем не менее, несмотря на пропуск срока, Цивин и Дрожжина выиграли 900 тысяч рублей. Мы будем обжаловать это решение. Я думаю, они считают, что эта победа поможет им в апелляции по уголовному делу…

Напомним, 26 мая в Замоскворецком суде был вынесен обвинительный приговор по делу о мошенничестве с имуществом вдовы и дочери Алексея Баталова. Судья назначила 76-летнему Михаилу Цивину наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в колонии общего режима. Его супруге, 75-летней актрисе Наталье Дрожжиной дали 4 года условно. Это решение суда они собираются обжаловать. Но и Баталовы с ним тоже не согласны. И тоже подали апелляцию. Они просили для Дрожжиной не условный, а реальный срок. Скорее всего, в конце августа пройдет заседание в Мосгорсуде и по уголовному делу.