Дана Борисова назвала срок, за который вылечат певицу МакSим от алкоголизма

Дана Борисова заявила, что МакSим проведет в клинике не менее шести месяцев Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Слухи о том, что у МакSим не все в порядке, ходила давно. Так, в марте она сорвала концерт в Сочи в рамках тура «Я буду жить». Тогда она странно вела себя на сцене, еле держалась на ногах и не попадала в ноты. А на этой неделе Марина Максимова (настоящее имя звезды) публично объявила, что лечится от алкоголизма.

«Моя уже ставшая привычкой попытка сбежать от проблем, недугов, лишних впечатлений (а я очень впечатлительная), эмоций посредством алкоголя ни к чему не приводит. Более того, это приводит к большим потерям. Пришла к тому, что это зависимость. Осознала, приняла. И решила действовать, потому что это не моя жизнь, не моя история. Потому уже долгое время нахожусь в клинике», — сообщила МакSим.

По словам певицы, она слишком рано после перенесенной тяжелой болезни начала гастролировать, взяв на себя большую ответственность и нагрузку.

Мы решили спросить о том, что ждет МакSим у телеведущей Даны Борисовой. Известно, что Борисова бросила пить пять лет назад и сама проходила долгий курс лечения и восстановления.

«Самое главное, что сейчас ее может испугать — это время, - считает Дана. - Программа в рехабе длится минимум 6 месяцев, а то и год! Я в свое время провела в реабилитационном центре 8 месяцев. К чему я это говорю. МакSим ни в коем случае не должна делать, как некоторые наши известные мужчины — не будем показывать пальцем — которые прокапались 2 месяца, кайфанули и пошли снова употреблять алкоголь. Это не выход! Нужно много времени, чтобы поменять свой образ жизни. За месяц это не произойдет. Чудес не бывает».

Отметим, что МакSим поддержали поклонники, а также многие звезды, среди которых Дима Билан, Яна Расковалова, Иван Чуйков.

«В свое время я была первой, кто публично признался в недуге, - вспоминает Дана Борисова. - На самом деле, это тоже смелый шаг. У Марины огромная армия фанатов, и ей, безусловно хочется получить поддержку. Я же 26 апреля отметила пять лет, как не пью. Моя жизнь значительно улучшилась. Ушли многие болезни, включая проблемы с печенью. Появился здоровый внешний вид, стабилизировался вес — сейчас он составляет 55 килограммов, а раньше и до 41 кг падал. Наладились отношения с окружающими. Поэтому я желаю Марине терпения и выздоровления! Все будет хорошо!»

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