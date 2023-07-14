Друг Николая Дроздова о причинах его госпитализации: «Проходит курс капельниц из-за проблем со зрением!»

14 июля появились разные версии госпитализации легендарного телеведущего, доктора биологических наук, профессора географического факультета МГУ Николая Дроздова Фото: Даниил ОПАРИН

Николай Николаевич Дроздов вновь в больнице. После перелома ребер Николай Николаевич периодически ложится в больницу (обследоваться, пройти необходимые процедуры) или в реабилитационный центр (для восстановления). Еще 10 дней назад Дроздов нам рассказал, что собирается планово подлечиться.

14 июля появились разные версии госпитализации легендарного телеведущего, доктора биологических наук, профессора географического факультета МГУ Николая Дроздова. Кто-то рассказал об отравлении Николая Николаевича, было много версий об экстренной госпитализации. Однако это оказалось не правдой.

Пока сам Дроздов проходит процедуры и не отвечает на телефонные звонки, мы разузнали что же произошло на самом деле. Заслуженный художник России Константин Мирошник, друг Николая Николаевича уже общался с ним и рассказал KP.RU: «Все хорошо, не волнуйтесь! Штатное лечение, плановое. Зимой у него был перелом ребер, тогда одно ребро повредило нерв, который отвечает за зрение. Зрение ухудшилось. Николаю Николаевичу назначали капельницы – зрение тогда улучшилось. Врачи советовали проходить курс этих капельниц регулярно. Сейчас один глаз стал видеть хуже. Вот он и решил еще раз поделать эти капельницы. Поэтому лег в больницу. Мы с ним вечером обычно разговариваем по телефону – но не о болезнях. Анекдоты рассказываем, об Амазонке разговариваем, об Африке, Австралии его любимой, о змеях... Он уже вернулся к работе, к людям. Недавно Николай Николаевич провел прекрасную лекцию, выступал в Культурном центре ЗИЛ (26 июня – прим. Ред.). Он стул взял, но не садился – ударно провел лекцию. Билеты разлетелись мгновенно. До осени у него есть и другие планы. А осенью уже планирует работу в Анапе».

Полгода назад профессор и любимый телеведущий россиян Николай Дроздов неудачно поскользнулся, упал, когда хотел сесть в такси у подъезда дома, чтобы поехать на работу в МГУ. Николай Николаевич сломал семь ребер – где-то были трещины, где-то и переломы. Когда Дроздов падал, то подставил локоть под ребра – так еще более серьезных последствий удалось избежать. Но одно последствие падения оказалось особенно серьезным. Одно поломанное ребро повредило легкое, а также задело нерв, который отвечает за зрение. Полное восстановление после таких травм даже у молодых людей занимает от полугода до года. Потому 86-летний Николай Николаевич периодически проходит восстановительное и реабилитационное лечение. Настроение у него бодрое – много рабочих планов, потому и решил подлечиться.