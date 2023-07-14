Друг Николая Дроздова о его самочувствии: «Мучает себя диетами! Поэтому возникли проблемы с желудком»

Легендарный телеведущий, доктор биологических наук, профессор географического факультета МГУ Николай Дроздов Фото: Сергей МИНАЕВ

Николай Николаевич Дроздов был госпитализирован в одну из столичных больниц. Сразу же появилось множество версий, причин. Легендарный телеведущий, доктор биологических наук, профессор географического факультета МГУ Николай Дроздов минувшей зимой получил сложную травму – сломал 7 ребер. Поэтому шла речь о восстановлении в реабилитационной клинике. И многие друзья Дроздова после недавних разговоров с ним связали его госпитализацию с плановым лечением.

Однако ситуация оказалась иной. Супруга Николая Николаевича вечером пообщалась с близкими друзьями семьи и сообщила самую актуальную информацию из больницы.

Народный художник РФ Никас Сафронов поговорил вечером 14 июля с женой мэтра Татьяной Петровной Дроздовой после того, как она вернулась из больницы. Никас Сафронов с разрешения Татьяны Петровны рассказал KP.RU самую последнюю информацию о самочувствии Николая Николаевича Дроздова: «Днем 13 июля он был в офтальмологической клинике - у глазников, которые делают ему глаза по моей просьбе. Николаю Николаевичу сделали легкую коррекцию, операцию на глаза - у него были проблемы с хрусталиком. Когда он упал зимой, то повредил хрусталик. Ему заменили хрусталик. Глаз восстанавливается. И 13 июля он был на очередной процедуре, с супругой Татьяной Петровной. Николай Николаевич был там в хорошем самочувствии – и выпил 4 чашки какао. А когда вернулся домой, то почувствовал, что с желудком не все хорошо. Он не хотел, но жена настояла на вызове «Скорой помощи». «Скорая помощь» забрала его в больницу. Сделали КТ. Сейчас он проходит процедуры, чувствует себя хорошо. Но решили оставить его до понедельника, чтобы сделать гастроскопию – проверить желудок окончательно. Николай Николаевич последнее время очень немного ест и как считает его дочь: так как он мучает себя диетами, то из-за этого желудок немного сузился. Наверное, с желудком проблемы как раз из-за этого возникли. Ничего страшного, все нормально – ничего критического. 5 августа он попросил меня поприсутствовать на открытии Аллеи Славы, его знака «Николай Дроздов» около Останкино. Он откроет эту Аллею Славы как первый ведущий, который вошел в книгу Гиннеса, так как проработал на телевидении 55 лет в одной передаче. Он готовится. В том числе и для этого решил пойти больницу и провериться. Николай Николаевич чувствует себя прекрасно, шутит с медсестрами, которые ему ставят капельницы, рассказывает анекдоты».

Татьяна Петровна всегда очень переживает и заботиться о здоровье супруга, потому перестраховались - и хорошо, теперь все спокойны.