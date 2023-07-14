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Звезды14 июля 2023 19:53

Друг Николая Дроздова о его самочувствии: «Мучает себя диетами! Поэтому возникли проблемы с желудком»

Никас Сафронов рассказал kp.ru, что Николай Николаевич Дроздов чувствует себя прекрасно и рассказывает анекдоты медсестрам, которые ставят ему капельницы
Инна ФЕДОТОВА
Легендарный телеведущий, доктор биологических наук, профессор географического факультета МГУ Николай Дроздов

Легендарный телеведущий, доктор биологических наук, профессор географического факультета МГУ Николай Дроздов

Фото: Сергей МИНАЕВ

Николай Николаевич Дроздов был госпитализирован в одну из столичных больниц. Сразу же появилось множество версий, причин. Легендарный телеведущий, доктор биологических наук, профессор географического факультета МГУ Николай Дроздов минувшей зимой получил сложную травму – сломал 7 ребер. Поэтому шла речь о восстановлении в реабилитационной клинике. И многие друзья Дроздова после недавних разговоров с ним связали его госпитализацию с плановым лечением.

Однако ситуация оказалась иной. Супруга Николая Николаевича вечером пообщалась с близкими друзьями семьи и сообщила самую актуальную информацию из больницы.

Народный художник РФ Никас Сафронов поговорил вечером 14 июля с женой мэтра Татьяной Петровной Дроздовой после того, как она вернулась из больницы. Никас Сафронов с разрешения Татьяны Петровны рассказал KP.RU самую последнюю информацию о самочувствии Николая Николаевича Дроздова: «Днем 13 июля он был в офтальмологической клинике - у глазников, которые делают ему глаза по моей просьбе. Николаю Николаевичу сделали легкую коррекцию, операцию на глаза - у него были проблемы с хрусталиком. Когда он упал зимой, то повредил хрусталик. Ему заменили хрусталик. Глаз восстанавливается. И 13 июля он был на очередной процедуре, с супругой Татьяной Петровной. Николай Николаевич был там в хорошем самочувствии – и выпил 4 чашки какао. А когда вернулся домой, то почувствовал, что с желудком не все хорошо. Он не хотел, но жена настояла на вызове «Скорой помощи». «Скорая помощь» забрала его в больницу. Сделали КТ. Сейчас он проходит процедуры, чувствует себя хорошо. Но решили оставить его до понедельника, чтобы сделать гастроскопию – проверить желудок окончательно. Николай Николаевич последнее время очень немного ест и как считает его дочь: так как он мучает себя диетами, то из-за этого желудок немного сузился. Наверное, с желудком проблемы как раз из-за этого возникли. Ничего страшного, все нормально – ничего критического. 5 августа он попросил меня поприсутствовать на открытии Аллеи Славы, его знака «Николай Дроздов» около Останкино. Он откроет эту Аллею Славы как первый ведущий, который вошел в книгу Гиннеса, так как проработал на телевидении 55 лет в одной передаче. Он готовится. В том числе и для этого решил пойти больницу и провериться. Николай Николаевич чувствует себя прекрасно, шутит с медсестрами, которые ему ставят капельницы, рассказывает анекдоты».

Татьяна Петровна всегда очень переживает и заботиться о здоровье супруга, потому перестраховались - и хорошо, теперь все спокойны.

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