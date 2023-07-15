Николай Дроздов попал в больницу: Раскрыты подробности о здоровье легендарного телеведущего

Уже в начале следующей недели к вечеру Николай Дроздов будет дома Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

86-летний Николай Николаевич Дроздов опять в больнице. Но на этот раз поводов для беспокойства нет. Как нам стало известно – скоро легендарный телеведущий, доктор биологических наук, профессор географического факультета МГУ Николай Дроздов будет дома: под чутким контролем супруги Татьяны Петровны.

Госпитализировали Николая Дроздова 13 июля – «Скорая помощь» отвезла его из дома в одну из столичных больниц. Хронология событий такая. Утром Николай Николаевич с женой Татьяной Петровной были в офтальмологической клинике, где по просьбе друга семьи Никаса Сафронова недавно Дроздову сделали операцию по замене хрусталика глаза, а теперь проводят восстановительные процедуры на глаза. Проблемы со зрением у Николая Дроздова начались после неудачного падения на льду минувшей зимой – тогда он повредил 7 ребер (переломы, трещина).

Теперь эти проблемы успешно решаются – идет восстановление. Конечно, в зрелом возрасте оно идет дольше чем у молодых. Но проблема со здоровьем у Николая Николаевича возникла по другой причине: 13 июля он выпил в клинике сразу четыре кружки какао – понравилось! После чего дома разболелся желудок (видимо с непривычки, так как профессор питается обычно маленькими порциями и любит сидеть на диетах). Дроздов не хотел вызывать врачей: мол, само пройдет. А его супруга решила перестраховаться (что правильно) и вызвала «Скорую», доктор принял решение о госпитализации.

Народный художник РФ Никас Сафронов после разговора с женой мэтра Татьяной Петровной рассказал kp.ru, что Николая Николаевича Дроздова скоро выпишут: «Сделали ему КТ в больнице. Чувствует себя Николай Николаевич прекрасно. Проходит капельницы, процедуры. Приняли решение оставить его в стационаре до понедельника, чтобы успеть сделать гастроскопию – проверить желудок окончательно».

Уже в начале следующей недели (17 июля) к вечеру Николай Дроздов будет дома, где продолжит восстановление после переломов – делает специальную гимнастику. Дроздов уже работает: 26 июня он провел лекцию - выступал в Культурном центре ЗИЛ, билеты раскупили мгновенно. Осенью планирует работу в Анапе. А в августе Николай Дроздов посетит открытие Аллеи Славы у Останкино, где первым появится его почетный знак. Так как Николай Дроздов первый ведущий, который проработал на телевидении 55 лет в одной передаче. Его будет сопровождать друг семьи Никас Сафронов. А в перерывах между делами у Николая Николаевича в планах госпитализация в реабилитационный центр – восстановление после сложных переломов ребер даже у молодых проходит непросто, а в зрелом возрасте необходим постоянный контроль.

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