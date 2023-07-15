В ООН признали, что зерновая сделка выполняется лишь частично. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Координационный центр ООН опубликовал статистические данные текущих результатов т.н. зерновой сделки, в рамках которой одновременно с разблокировкой российского экспорта удобрений и продовольствия из черноморских портов в беднейшие страны мира вывозится зерно и другие виды сельхозпродукции, выращенные в Украине.

Выполняя принятые на себя в рамках этой сделки договоренности, Россия неоднократно указывала на то, что украинское зерно экспортируется вовсе не в Африку. Теперь это документально подтверждено аналитиками ООН.

На Евросоюз суммарно пришлось 38% всех поставок, осуществленных с момента начала реализации зерновой сделки. Главными бенефициарами стали Испания (6,3%), Италия (6,3%) и Нидерланды (4,7). Почти четверть ушла в Китай. В двадцатку основных получателей агропродукции вошли также ФРГ, Франция, Португалия и Бельгия.

А вот на беднейшие страны пришлись 2,3% (769 тыс. тонн).

В ООН также признали, что пакетная сделка выполняется лишь частично: Киев получил возможность выхода на международный рынок, а вот российские удобрения на него так и не попали.

Срок зерновой сделки истекает 17 июля. Президент России Владимир Путин указал, что за все это время Запад не устранил препятствия для экспорта российского продовольствия и удобрений.