Итальянский диктатор Муссолини прятал «летающую тарелку», разбившуюся в 1933 году: Президент Национального уфологического центра выступил с сенсационным заявлением

Возможно, «тарелка» не разбилась вдребезги (реконструкция).

Большинство людей, интересующихся НЛО, знакомы с известной на весь мир легендой: якобы в США в июле 1947 близ городка Розуэлл разбилась «летающая тарелка» с экипажем. Сообщение об этом даже появилось в местной газете «Розуэлл Дейли Рекорд» (Roswell Daily Record). Потом оно, правда, было опровергнуто военными. Но «эхо» от грянувшего тогда «грома» не утихает до сих пор.

За долгие годы истина так и не вскрылась. Многочисленные «очевидцы» тех событий, «признания» которых, добывали уфологи, клялись, что лично видели и обломки разбившейся «тарелки», и тела мертвых инопланетян. Власти стояли на своем: ни про инопланетян – живых или мертвых, ни про их корабли – целые или разбитые «знать-ничего не знают». Официально – утверждают до сих пор.

Не первый случай

Принято считать, что так называемый «розуэллский инцидент», был первым в современной истории. А вот и нет, оказывается. Итальянский «высокопоставленный» уфолог Роберто Пинотти (Roberto Pinotti) - президент Национального уфологического центра (Centro Ufologico Nazionale – CUN) объявил, что раздобыл документы, которые свидетельствуют: в Италии «летающая тарелка» разбилась гораздо раньше, чем США - 13 июня 1933 года. Инопланетный аппарат рухнул близ городка Маджента в провинции Ломбардия – это на севере Италии. Страну тогда возглавлял фашист Бенито Мусолини (Benito Amilcare Andrea Mussolini), которому, конечно, сообщили о крушении. И он распорядился припрятать обломки и создать секретное подразделение для их изучения. Тогдашний Папа Римский Пий XI тоже был в курсе.

Предводитель итальянских уфологов Роберто Пинотти производит впечатление честного человека.

С откровениями главы CUN знакомит британская газета Daily Mail.

Пинотти уверяет, что документы получил по почте от некого анонима, которому они достались от человека, работавшего в том самом секретном подразделении Муссолини.

Кабинет 33

В посылке, отправленной уфологу, среди прочего были телеграммы от 13 июня 1933 года на итальянском языке, в которых кто-то, ссылаясь на личные приказы Дуче (кличка Муссолини), требовал тщательного сокрытия любой информации о «воздушном судне неизвестной природы и происхождения», которое «совершило посадку на национальной территории». Грозил «немедленным арестом» и «максимальным наказанием».

Вместе с телеграммами лежали документы, имеющие отношение к некому секретному подразделению, которое занималось расследованием «Мадженского инцидента» и носило кодовое название «Gabinetto RS/33» - сокращение RS соответствует итальянскому Ricerche Speciali (специальное расследование).

Муссолини, глава фашистского режима в Италии, привечал Нобелевского лауреата Маркони

По словам Пинотти, «Gabinetto RS/33» возглавлял Нобелевский лауреат Гульельмо Маркони (Guglielmo Marconi), считающийся на Западе изобретателем радио.

Итальянцы изучали разбившуюся «тарелку» на авиабазе SIAI Marchetti около Милана. В конце Второй Мировой Войны американцы вывезли её в США – Пинотти подозревает, что «тарелка» была более-менее целой.

То ли «шляпа», то ли «колокол»

О том, как именно выглядел аппарат, сейчас можно только гадать. В посылке были зарисовки, выполненные на правительственных бланках. Но объекты, изображенные на них, двух видов: один – крупный - в виде сигары или торпеды, два других, действительно, напоминают «летающие тарелки» -классического вида, что называется. По свидетельствам очевидцев, они походили на сложенные полями перевернутые шляпы священников. То есть, имели купола сверху и снизу. Сигара – видимо, материнский корабль, была примерно 30-метровой, «шляпы» из эскорта - 5-метровыми.

Телеграмма с распоряжениями (с переводом на английский)

Еще телеграмма, касающаяся упавшего объекта.

Рядом с НЛО очевидец нарисовал самолетик, который вылетел догонять их, но не догнал – самолетик дает представление о размерах объектов. Вот только имеющиеся у Пинотти зарисовки и свидетельства относятся к более поздним наблюдениям – 1936 года.

О посадке в Мадженте как-то рассказывал ветеран американской разведки Дэвид Груш (Devid Grusch), который недавно шокировал весь мир своим «секретными откровениями». Мол, по его данным, в США восстанавливают разбившиеся инопланетные корабли - «нечеловеческие», как он выразился. Действует программа так называемого обратного проектирования.

В интервью французскому изданию Le Parisien «разведчик» вспомнил об объекте, о котором рассказывал Пинотти – мол, давно знал о том, что Муссолини прятал «тарелку». Груш описывал ее, как «судно, похожее на колокол диаметром около 10 метров».

НЛО на зарисовке очевидца. Рядом с НЛО самолетик, который вылетал на перехват.

Экспертиза установила, что, по крайней мере, бумага документов подлинная – 30-х годов. В содержании – абсолютной уверенности нет.

Объекты с другой зарисовки. У Пинотти их несколько. Наблюдения 1936 года

В «деле» имеется расхождение и по поводу погибшего «экипажа. Якобы инопланетян было двое - «со светлыми волосами». Но кто-то из очевидцев описывает их, как крошечных - размером с малых детей, а кто-то вспоминает про рост «5 футов 9 дюймов». Словом «дело» темное – не светлее розуэллского. Живых свидетелей не осталось – поклясться некому.