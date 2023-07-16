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Наука16 июля 2023 10:15

Итальянский диктатор Муссолини прятал «летающую тарелку», разбившуюся в 1933 году: Президент Национального уфологического центра выступил с сенсационным заявлением

Из обнаруженных документов следует, что после войны обломки инопланетного корабля забрали американцы
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Возможно, «тарелка» не разбилась вдребезги (реконструкция).

Возможно, «тарелка» не разбилась вдребезги (реконструкция).

Большинство людей, интересующихся НЛО, знакомы с известной на весь мир легендой: якобы в США в июле 1947 близ городка Розуэлл разбилась «летающая тарелка» с экипажем. Сообщение об этом даже появилось в местной газете «Розуэлл Дейли Рекорд» (Roswell Daily Record). Потом оно, правда, было опровергнуто военными. Но «эхо» от грянувшего тогда «грома» не утихает до сих пор.

За долгие годы истина так и не вскрылась. Многочисленные «очевидцы» тех событий, «признания» которых, добывали уфологи, клялись, что лично видели и обломки разбившейся «тарелки», и тела мертвых инопланетян. Власти стояли на своем: ни про инопланетян – живых или мертвых, ни про их корабли – целые или разбитые «знать-ничего не знают». Официально – утверждают до сих пор.

Не первый случай

Принято считать, что так называемый «розуэллский инцидент», был первым в современной истории. А вот и нет, оказывается. Итальянский «высокопоставленный» уфолог Роберто Пинотти (Roberto Pinotti) - президент Национального уфологического центра (Centro Ufologico Nazionale – CUN) объявил, что раздобыл документы, которые свидетельствуют: в Италии «летающая тарелка» разбилась гораздо раньше, чем США - 13 июня 1933 года. Инопланетный аппарат рухнул близ городка Маджента в провинции Ломбардия – это на севере Италии. Страну тогда возглавлял фашист Бенито Мусолини (Benito Amilcare Andrea Mussolini), которому, конечно, сообщили о крушении. И он распорядился припрятать обломки и создать секретное подразделение для их изучения. Тогдашний Папа Римский Пий XI тоже был в курсе.

Предводитель итальянских уфологов Роберто Пинотти производит впечатление честного человека.

Предводитель итальянских уфологов Роберто Пинотти производит впечатление честного человека.

С откровениями главы CUN знакомит британская газета Daily Mail.

Пинотти уверяет, что документы получил по почте от некого анонима, которому они достались от человека, работавшего в том самом секретном подразделении Муссолини.

Кабинет 33

В посылке, отправленной уфологу, среди прочего были телеграммы от 13 июня 1933 года на итальянском языке, в которых кто-то, ссылаясь на личные приказы Дуче (кличка Муссолини), требовал тщательного сокрытия любой информации о «воздушном судне неизвестной природы и происхождения», которое «совершило посадку на национальной территории». Грозил «немедленным арестом» и «максимальным наказанием».

Вместе с телеграммами лежали документы, имеющие отношение к некому секретному подразделению, которое занималось расследованием «Мадженского инцидента» и носило кодовое название «Gabinetto RS/33» - сокращение RS соответствует итальянскому Ricerche Speciali (специальное расследование).

Муссолини, глава фашистского режима в Италии, привечал Нобелевского лауреата Маркони

Муссолини, глава фашистского режима в Италии, привечал Нобелевского лауреата Маркони

По словам Пинотти, «Gabinetto RS/33» возглавлял Нобелевский лауреат Гульельмо Маркони (Guglielmo Marconi), считающийся на Западе изобретателем радио.

Итальянцы изучали разбившуюся «тарелку» на авиабазе SIAI Marchetti около Милана. В конце Второй Мировой Войны американцы вывезли её в США – Пинотти подозревает, что «тарелка» была более-менее целой.

То ли «шляпа», то ли «колокол»

О том, как именно выглядел аппарат, сейчас можно только гадать. В посылке были зарисовки, выполненные на правительственных бланках. Но объекты, изображенные на них, двух видов: один – крупный - в виде сигары или торпеды, два других, действительно, напоминают «летающие тарелки» -классического вида, что называется. По свидетельствам очевидцев, они походили на сложенные полями перевернутые шляпы священников. То есть, имели купола сверху и снизу. Сигара – видимо, материнский корабль, была примерно 30-метровой, «шляпы» из эскорта - 5-метровыми.

Телеграмма с распоряжениями (с переводом на английский)

Телеграмма с распоряжениями (с переводом на английский)

Еще телеграмма, касающаяся упавшего объекта.

Еще телеграмма, касающаяся упавшего объекта.

Рядом с НЛО очевидец нарисовал самолетик, который вылетел догонять их, но не догнал – самолетик дает представление о размерах объектов. Вот только имеющиеся у Пинотти зарисовки и свидетельства относятся к более поздним наблюдениям – 1936 года.

О посадке в Мадженте как-то рассказывал ветеран американской разведки Дэвид Груш (Devid Grusch), который недавно шокировал весь мир своим «секретными откровениями». Мол, по его данным, в США восстанавливают разбившиеся инопланетные корабли - «нечеловеческие», как он выразился. Действует программа так называемого обратного проектирования.

В интервью французскому изданию Le Parisien «разведчик» вспомнил об объекте, о котором рассказывал Пинотти – мол, давно знал о том, что Муссолини прятал «тарелку». Груш описывал ее, как «судно, похожее на колокол диаметром около 10 метров».

НЛО на зарисовке очевидца. Рядом с НЛО самолетик, который вылетал на перехват.

НЛО на зарисовке очевидца. Рядом с НЛО самолетик, который вылетал на перехват.

Экспертиза установила, что, по крайней мере, бумага документов подлинная – 30-х годов. В содержании – абсолютной уверенности нет.

Объекты с другой зарисовки. У Пинотти их несколько. Наблюдения 1936 года

Объекты с другой зарисовки. У Пинотти их несколько. Наблюдения 1936 года

В «деле» имеется расхождение и по поводу погибшего «экипажа. Якобы инопланетян было двое - «со светлыми волосами». Но кто-то из очевидцев описывает их, как крошечных - размером с малых детей, а кто-то вспоминает про рост «5 футов 9 дюймов». Словом «дело» темное – не светлее розуэллского. Живых свидетелей не осталось – поклясться некому.

Наука: НЛО