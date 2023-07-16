У Татьяны Васильевой обнаружили камни в ушах и пока оставили в больнице

Проблемы со здоровьем, скорее всего, связаны с переутомлением актрисы Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

76-летняя Татьяна Васильева по-прежнему находится в одной из московских больниц. В клинику она попала 14 июля.

У Татьяны Васильевой закружилась дома голова. Неотложку вызвала её невестка Мария Болонкина. В сопровождении сына Васильевой - Филиппа - скорая за считанные минуты домчала актрису в больницу. Там, как сообщили СМИ, у неё обнаружили проблемы с насыщением кислородом сосудов головного мозга. Татьяна Григорьевна очень много работает. Не секрет, что она, несмотря не девичий возраст, – стахановка антрепризного движения, часто ездит на гастроли, не жалеет себя, чтобы материально помогать своим взрослым детям. Проблемы со здоровьем, скорее всего, связаны с переутомлением актрисы.

В день госпитализации Васильеву донимали звонками журналисты, которым она зачем-то сказала, что её отпустили домой. В то время как находилась в больнице в отделении интенсивной терапии.

Из-за этого поползли разные слухи о ее состоянии.

Тогда прервали молчание ее близкие – сын Филипп и невестка Мария Болонкина рассказали, что, действительно, Татьяна Васильева попала в больницу. Там ей провели обследование, сделали КТ и МРТ. Ничего опасного для жизни не нашли. Врачи обнаружили у Васильевой камни в ушах, которые спровоцировали головокружение. Артистка будет проходить лечение. Мария Болонкина опровергла информацию, что её свекровь, якобы, постоянно падает в обмороки.

Мы решили спросить у специалиста, что это за камни в ухе, которые приводят к головокружению.

- Ухо — орган, ответственный не только за слух, но и за равновесие, - говорит профессор, доктор наук, врач-оториноларинголог Юрий Русецкий. Камни в ухе – это вульгарное название. Правильное - отолитиаз.

Во внутреннем ухе расположен вестибулярный аппарат, представляющий собой сложный лабиринт, заполненный жидкостью. В ухе находятся волосковые клеточки, которые отвечают за равновесие, они перемещаются вместе с мембранной. При наклоне или повороте головы они смещаются, благодаря этому мы ощущаем изменение тела в пространстве даже при закрытых глазах. Проблема возникает тогда, когда в жидкости начинают неправильно перемещаться те самые «камни» — отолиты, мелкие кальциевые кристаллы.

Когда в мембране образуются отолиты, они смещают её даже в состоянии покоя, а при движении мембрана смещается гораздо сильнее. И человек ощущает головокружение. Поэтому надо обратиться к отоневрологу. Есть специальные упражнения, повороты головы, которые эти отолиты «вправляют», возвращают на место. Это довольно эффективный метод.

Кстати, на утро 16 июля врачи оценивают состояние Татьяны Васильевой как средней тяжести. Будем надеяться, что в начале недели Татьяну Григорьевну выпишут домой.

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