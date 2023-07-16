Жена Дмитрия Маликова раскрыла тайну рождения дочери Стеши: "Предложили удочерить"

Дмитрий Маликов с женой Еленой и дочерью Стефанией. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Дмитрий Маликов более 30 лет живет с Еленой Изаксон. Певец познакомился с будущей женой в 1992 году. Несколько лет они жили без штампа в паспорте. В 2000 году у пары родилась дочь Стефания. А в 2018-м - сын Марк. Мало кто знает, что Маликов женился на Изаксон после рождения первенца.

Когда Елена Изаксон познакомилась с Дмитрием Маликовым, то ушла от первого мужа. От него она растила дочку Олю. При этом официально Елена с отцом Оли не разводилась. А когда забеременела от Маликова и до родов оставалось всего ничего, то возникли проблемы.

"Мне умная женщина врач сказала: «Тебе скоро рожать ребенка… Мы должны будем записать его на предыдущего человека». Он ко мне уже не имел никакого отношения. Это папа Оли", - сообщила Елена.

Изаксон благополучно родила дочку Стешу. Но с Маликовым так и не расписалась.

Когда она и артист пришли получать свидетельство о рождении дочери, выяснилось, что без штампа о регистрации брака дать ребенку свою фамилию Дмитрий просто так не мог. Ему нужно было пройти ряд процедур об удочерении. "Мы пришли регистрировать Стешу. Девушки мне говорят: «Сейчас мы оформим безотцовщину, а потом вы ее удочерите»", - сообщила Изаксон.

Тогда Маликов решил официально оформить отношения с избранницей. Он уточнил у сотрудниц ЗАГСа, можно ли ему и Елене расписаться. "Милейшая женщина, большое ей спасибо, расписала нас в ту же секунду", - рассказала супруг звезды в Youtube-шоу "Света вокруг света".

Второй раз Изаксон и Маликов стали родителями пять лет назад. Ребенка выносила и родила суррогатная мать. Елена отметила, что с появлением сына Дмитрий стал очень трепетным отцом. Он все свободное время стремится подарить наследнику.