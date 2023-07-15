ООН: ни одно судно с российскими удобрениями не отправили за время зерновой сделки

ООН: ни одно судно с российскими удобрениями не отправили за время действия зерновой сделки Фото: REUTERS

Координационный центр ООН сообщил, что ни одно судно с российскими удобрениями не было отправлено за все время действия зерновой сделки.

“Соглашение от 22 июля 2022 года разрешает также экспорт удобрений, в том числе аммиака, однако в рамках инициативы ни одного судна с удобрениями отправлено не было”, — приводит комментарий организации РИА Новости.

Отмечается, что экспорт российских удобрений напрямую зависит от работоспособности аммиакопровода Тольятти-Одесса, взорванного еще 5 июня.

Напомним, зерновая сделка продлена до 17 июля, однако если до этого момента не будут решены все условия российской стороны, то договоренность будет прекращена. МИД России отмечал, что в рамках принятого меморандума Россия-ООН необходимо решить подключить «Россельхозбанк» к платежной системе SWIFT, разблокировать транспортную логистику и страхование; восстановить работу аммиакопровода «Тольятти-Одесса» и «разморозить» активы российских компаний.

При этом, за несколько дней до окончания сделки, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Кремле до сих пор не решили будущее черноморской инициативы, поскольку ООН не справляется с обязанностями и не может заставить страны Запада выполнять необходимые для продления сделки условия.