«Лучшие воины мира» готовы биться за Россию: Запад испугали непальские гуркхи

Гуркхов называют «абсолютными воинами», способными на невероятные подвиги

Не менее 50 непальских гуркхи вступили в ряды ЧВК «Вагнер», а всего более 200 жителей Непала могут пополнить ряды российских вооруженных формирований, пишет британское издание The Telegraph.

Причиной стало ужесточение правил по найму солдат в индийскую армию, высокие заработные платы по контракту и возможность получить российское гражданство после года службы, добавляет издание.

Эти сообщения вызывают обеспокоенность западных экспертов, поскольку гуркхи считаются одними из наиболее подготовленных воинов мира. В правительстве Непала тем временем заявили, что решения принимались индивидуально каждым из солдат и не получали официального одобрения от чиновников.

Гуркхами называют свирепые народы тибетского и индийского происхождения, населяющие предгорья непальских Гималаев. Веками из этих племен с самого раннего возраста отбирались самые крепкие юноши для боевой подготовки. Боевой клич гуркхов «Jai Mahakali, Ayo Gorkhali» переводится, как «Слава Богине Войны, идут Гуркхи!». Традиционным оружием гуркхов являются боевые ножи кукри.

С 1815 года Королевство Непал вело войну с Британской Ост-Индийской компанией. Тогда непальцы столкнулись с поражением, но британские войска выдвинули им выгодное предложение: вместо тотального подчинения колонизации, мужественные гуркхи смогут служить в армии Великобритании.

Более века гуркхи служили в рядах британской армии, выручая ее в переломные моменты восстаний в Индии и войн в Европе. Позже, после обретения независимости в 1947 году, индийская армия сохранила шесть полков солдат-гуркхов, а четыре перешли в британскую армию в рамках трехстороннего соглашения между Индией, Непалом и Великобританией. Документ подразумевал, что непальские гуркхи будут иметь статус равный с другими подразделениями основной армии, «чтобы навсегда стереть клеймо наемных войск».

В 2007 году, после десятилетий протестов британское правительство согласилось начать выплату заработной платы и пенсий наравне с британскими солдатами. Но пенсионный паритет был установлен задним числом только до 1997 года. То есть таким образом более 9000 тысяч прошедших службу гуркхов остались ни с чем.

Хоть в совокупности ветераны по-прежнему лишаются миллионов долларов в год, деньги не являются их главное мотивацией. Они подчеркивают: «Единственно значимое - это человеческое достоинство».

Гуркхов называют «абсолютными воинами», способными на невероятные подвиги. Так, например, в ходе Второй Мировой войны многие гуркхи были награждены высшей военной наградой Великобритании за героизм в бою, Крестом Виктории. Одним из них стал и сержант Гадж Гейл, именно он в 1943 году в бою против японцев на бирманском фронте повел свой взвод под шквальным огнем на позицию, которую гуркхам не удавалось занять дважды. Он получил множественные серьезные ранения, но, несмотря на это, сразился с противником врукопашную и одержал победу.

В Афганистане в 2010 году сержант Диппрасад Пун в одиночку отбился от 30 солдат Талибана*, которые к подошли к блокпосту со всех сторон с гранатометами и автоматами АК-47. Он израсходовал весь свой боезапас — 400 патронов и 17 гранат, а также сдетонировавшую мину — чтобы победить каждого нападавшего. За доблесть он также был награжден Крестом Виктории.

Непальские гуркхи прибывают на первую тренировку до рассвета: поднимают тяжести, бегают на короткие дистанции. Сразу после этого они садятся за изучение английского и математики. Именно эти предметы впоследствии помогают будущим непальским гуркхам быть зачисленными в иностранную армию. Попасть в число гуркхов являются большой честью для непальских мальчишек, поскольку это гарантирует безбедное будущее для него и его семьи.

Талибан* - запрещенная в России террористическая организация