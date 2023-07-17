«Я предал!»: Лепс сделал откровенное заявление о разводе

Свой 61 день рождения Григорий Лепс отметил аншлаговым сольником в «Крокусе». Фото: Иван МАКЕЕВ

Свой 61 день рождения Григорий Лепс отметил аншлаговым сольником в «Крокусе». В зале и правда негде было яблоку упасть. Поклонники певца приехали его поздравить из разных уголков страны и ее пределов.

- Самый мой необычный день рождения? Я вообще однажды проспал свой день рождения, проснулся только на следующий день, - признался журналистам артист.

Фото: Иван МАКЕЕВ

На своем сольнике артист презентовал новый альбом. Премьера удалась, по крайней мере три хита там есть. Пожалуй, самый яркий - «Падший ангел». Ну, а сам музыкант выделяет на альбоме песню, которую написал сам.

- Мне ближе песня «Предатель», - говорит Лепс.

- А кто вас предал? - поинтересовались репортеры.

- Я и предал! - удивил журналистов певец.

- Вы про развод с женой?

- Да, я как раз об этом и пою, - объяснил артист.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В песне и правда весьма пронзительные строки:

«Предатель по сути…Я предал, я знаю. Я каюсь за это, я каюсь, рыдая. И эти грехи не дано искупить. О Боже, приказывай жить…»

Старшая дочь Лепса Инга (на фото справа) сидела за столиком с актрисой Дарьей Мороз. Фото: Иван МАКЕЕВ

На концерте бывшей жены Григория Лепса Анны Шаплыковой не было. В Крокусе присутствовала лишь старшая дочь артиста Инга,

Фото: Иван МАКЕЕВ

которая сидела за столиком вместе с актрисой и звездой сериала «Содержанки» Дарьей Мороз.

Напомним: недавно Лепс пережил тяжелый развод. Артист расстался с мамой своих троих детей танцовщицей Анной Шаплыковой. Певец развелся после 20 лет брака. На развод из-за любовных авантюр Григория подала жена.

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