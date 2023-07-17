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Политика17 июля 2023 13:56

Как Киеву удалось атаковать Крымский мост: Все подробности о морских дронах-камикадзе

Почему украинский режим задействовал именно морские дроны
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
С подачи натовских спецов у киевской власти появились морские дроны-камикадзе «Микола-3».

С подачи натовских спецов у киевской власти появились морские дроны-камикадзе «Микола-3».

Фото: Telegram

Зеленский никогда не делал ставку на большой украинский флот. По факту украинские военно-морские силы развалились сами. С началом СВО Азовское море стало внутренним российским. А последний корабль ВМФ Украины, десантный корабль «Юрий Олефиренко», был потоплен ударом российских ракет в порту Одессы 29 мая 2023-го года.

Конечно, никто бы не дал Зеленскому на Западе современные военные корабли НАТО. Да и зачем стране без будущего такие дорогие игрушки. Это ведь не танк или даже самолет.

Киевскому режиму в НАТО посоветовали делать ставку на малые корабли и беспилотники, которые бы могли атаковать морские цели роем.

Малые патрульные катера и лодки Киев получал из Великобритании. Их доставляли через Европу в разобранном виде на автомобильных платформах к Днепру. Там же, с помощью иностранных советников, наладили и сборку морских беспилотников.

С подачи натовских спецов у киевской власти появились морские дроны-камикадзе. Их в украинских пабликах прозвали «Микола-3». Донорами для них стали американские морские дроны UUV MANTAS T-12. Но Зеленский подчеркивал, что украинская промышленность все сама придумала. И вот-вот создаст свой «Перший флот морських дронiв».

«Миколы-3»засветились в атаках на Севастополь. Чисто технически там нет ничего сложного: герметичная 6-метровая лодка из стеклопластика, с бензиновым двигателем от гидроцикла, которая может нести до 200 килограммов пластита. Масса взрывчатки может быть меньше. Но тогда поместится больше топлива - и увеличится и расстояние.

60 кг взрывчатки морской дрон может нести до 60 часов со скоростью в 80 км/ч. Именно такие беспилотники и нашли выброшенными на берег Крыма.

Специалисты отмечают, что ничего украинского в морских дронах точно нет.

Там двигатель австрийский Rotax, руль от гидроцикла Sea-Doo, управляемый программой для беспилотников ArduPilot со спутникового терминала Starlink, а большая часть электронной начинки — от китайской фирмы Fujian Jinhua.

Киевские блогеры пишут, что соединение с «Миколами-3» защищены от российских комплексов РЭБ.

Это не так. Беспилотник - слишком малая цель, которая большей частью находится под водой. Но при приближении к военным кораблям или портам шум бензинового двигателя слышат акустические системы, которые и предупреждают о нападении.

Да, можно предположить, что направленные к Крымскому мосту дроны имели современные электродвигатели, которые позволили подплыть к мосту почти бесшумно. Что значит - «Миколы-3» будут и дальше совершенствовать.

В НАТО и не скрывали, что Черное море для них становится полигоном для морских конфликтов будущего. И после закрытия «зернового коридора» таких конфликтов может стать намного больше.

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