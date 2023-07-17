«Передай привет мамке с папкой!»: Украинцы затравили в Сети девочку, чьи родители погибли в теракте на Крымском мосту

Девочка чудом выжила во время теракта ФОТО: соцсети

Во время теракта на Крымском мосту 17 июля погибли двое взрослых. Машина семьи Кулик, ехавшей в отпуск в Крым, за пару секунд превратилась в груду металла. 36-летняя Наталья и 40-летний Алексей погибли на месте. Сиротой осталась их 14-летняя дочь, которая тоже была в автомобиле. То, что девочка выжила, некоторые называют чудом, а другие – божьей милостью. Ребенок сидел сзади и от удара влетел в лобовое стекло, где и застряла.

Сейчас девочку на вертолете доставили в больницу Краснодара. Ее состояние постепенно улучшается, но требуется помощь психолога. В это время на ее страницу в соцсетях пришли злорадствующие украинцы, пытающиеся задеть ребенка своими сообщениями.

«Здоровья мамке с папкой! Передавай им приветики», «Дай бог, чтоб над ней еще какой-нибудь сторож-педофил поиздевался в интернате», «Поздравляю с днем прилета по Крымскому мосту!», - пишут под фотографиями девочки украинцы.

Семья ехала на машине в Крым в отпуск ФОТО: соцсети

На защиту и без того пострадавшего ребенка тут же встали знакомые и абсолютно случайные, чужие люди.

«Выздоравливай, кроха! Вся страна сейчас с тобой», «Слов не подобрать… Я и вся Россия желаем тебе здоровья и быстрого выздоровления», «Детка, не слушай этих уродов. Ты прекрасна. К сожалению, жизнь преподносит нам испытания, но они временны. Главное – пережить их. Прими наши соболезнования и скорее поправляйся», - поддерживают девочку в тех же комментариях.

В соцсетях даже запустили флешмоб в знак поддержку ребенка. С хештегом #МыСТобой неравнодушные люди публикуют слова поддержки семье и призывают найти и наказать организаторов теракта. Этим сейчас занимается следственный комитет, уголовное дело по аналогичной статье уже возбуждено.

У самой девочки остались тетя с дядей, которые ехали в отпуск вместе с семьей Кулик, но в другой машине - они проехали мост раньше и остались живы. Также дома в Белгородской области ее ждут бабушка и дедушка.

- О ее состоянии мы сами многое узнаем из новостей. Родители Натальи держатся, - рассказали KP.RU родственники погибших. - Им вызывали скорую помощь.

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