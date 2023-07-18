На что они рассчитывает Украина?

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Сергей Степашин, экс-премьер России:

- Хотят запугать. Но им это не удастся. Меня больше всего поразило заявление некоего Подоляки. Эта падаль заявила, что они будут уничтожать все «незаконно построенные сооружения». Незаконно построенное сооружение - это нынешний режим Украины. Еще в мае я обратился к Госдуме, к спикеру Володину, что пришло время признать киевский режим террористическим со всеми вытекающими последствиями для действия наших спецподразделений и Вооруженных сил. Это решение необходимо принять как можно быстрее.

Владимир Джабаров, первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам:

- На то, что у людей возникнет страх. Поскольку не получается ничего на полях сражений в честной драке, они мелкими укусами пакости делают. Чтобы показать Западу хоть какие-то видимые успехи в противостоянии с нашей страной. Рано или поздно этому будет положен конец. Будет взвешенное решение принято - наш президент всегда принимает взвешенные решения. Мы по пути уничтожения мирных жителей не пойдем, а они работают по мирным гражданам.

Сергей Марков, политолог:

- Они рассчитывают на то, что на этот удар Россия испугается отвечать. Не станет наносить ответный удар. И они надеются, что будут кардинально снижены поставки по мосту для армии. Ну и сорван турсезон.

Владимир Леонтьев, мэр Новой Каховки:

- Они надеются дезорганизовать и испугать людей. Но это не получится. У них ведь с Каховской дамбой ничего такого не получилось.

Лев Корольков, ветеран СВР:

- Рассчитывают на привлечение внимания Запада и на облегчение своего «успеха» в наступлении. Они пытаются сорвать переброски в Крым бронетехники и дизельного топлива. Этим ударом пытались прервать снабжение дизтопливом группировок на Херсонском и Запорожском направлениях. Цель достигнута лишь частично - задержка была на часы.

Юрий Гемпель, депутат крымского парламента:

- Создать панику и чувство ужаса у крымчан этим терактом не получилось. И эта попытка показала: в снабжении Крыма перебоев они не добьются. Да, у меня уже есть срез общественного мнения. У людей это вызывает только возмущение. Люди в Крыму хотят зеркального ответа, а это удар прежде всего по Киеву. Эта диверсия еще больше сплотила граждан Крыма и всей России. И мы с 2014 года пережили все возможные блокады. И Крым был полностью обеспечен всем необходимым.

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