«Россия готовит ответ»: Владимир Путин жестко отреагировал на теракт на Крымском мосту

Президент провел совещание после теракта на Крымском мосту Фото: REUTERS

Владимир Путин впервые прокомментировал второй подрыв Крымского моста.

- Погибли мирные граждане, ранен и остался без родителей ребёнок: семья ехала в Крым из Белгородской области. Я прошу и руководство этого региона, и по линии федеральных властей оказать всю необходимую помощь пострадавшей девочке, её родственникам, и взять этот вопрос на контроль, - в самом начале совещания по Крымскому мосту заявил президент.

Глава страны отметил, что поручил ФСБ, Следкому и «ряду других ведомств» детально разобраться в случившемся. Потом он сделал заявление, которого ждали многие:

- Жду конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегически важного транспортного объекта, - сказал российский лидер, отметив, что теракт на переправе происходит уже второй раз.

Дальше слово взял вице-премьер Марат Хуснуллин. Он в правительстве отвечает за строительство, и ему снова поручили руководить ремонтом моста.

- С обеих сторон моста организована раздача воды, дежурят машины Скорой помощи, заторов нет - автомобили перемещены на парковки, - перечислил Хуснуллин.

Вице-премьер рассказал, что по самому мосту автомобильного движения нет. Паромы возят пассажиров автобусов и грузовики. Личные машины отправляют по суше через новые территории. При выезде из Крыма и Ростовской области проверок нет, при въезде в Крым и Ростовскую область проверки постарались минимизировать.

- В результате теракта один пролет (по направлению в Тамань) разрушен и не подлежит восстановлению. Второй пролет (в Керчь) сместился на 70-80 мм, но устоял. Повреждения опор нет, - доложил Хуснуллин.

Вице-премьер рассказал, что до полуночи строители оценят состояние устоявшего пролета и начнут его укрепление. К полудню 18 июля укрепление планируется закончить. Дальше по мосту пустят легковые машины до 3 тонн. Если все будет в порядке – позже запустят легковушки до 5 тонн.

Для проезда будет работать только одна полоса. Ее запустят в реверсивном режиме.

- К 15 сентября мы запустим двустороннее движение по одной половине моста. К 1 ноября движение автотранспорта возобновится по обеим половинам моста, - пообещал вице-премьер.

- Что опора не повреждена – это самое главное, - отметил президент.

В конце Владимир Путин заявил, что Россия ответит на теракт.

- Произошедшее – это очередной террористический акт киевского режима. Это преступление бессмысленное, с военной точки зрения не имеющее никакого значения, поскольку Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок. И жестокое, поскольку пострадали, погибли ни в чем не повинные гражданские лица. Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующее предложение, - сказал президент.

ЧТО ЕЩЕ БЫЛО СКАЗАНО

Сергей Аксенов, глава Крыма:

- Работает 7 паромов: три гражданских, два десантных корабля и два железнодорожных парома. Погода периодически вносит коррективы. За день перевезли 255 грузовиков и 20 автобусов. Сейчас легковушки на паромы не пускаем – в приоритете грузы Минобороны.

Владимир Сальдо, врио губернатора Херсонской области:

- На всем протяжении дороги по Херсонской области оборудованы дополнительные места для стоянок. Там есть продукты питания. Все 25 АЗС гарантированно будут работать.

Виталий Савельев, министр транспорта:

- Пригородное пассажирское сообщение восстановлено. К 2 поездам добавлены еще два. Скоро будут запущена пара так называемых рельсовых автобусов. С 19 числа пойдут еще две ласточки.

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