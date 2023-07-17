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Политика17 июля 2023 17:14

«Россия готовит ответ»: Владимир Путин жестко отреагировал на теракт на Крымском мосту

Автомобильное движение по Крымскому мосту частично запустят ночью 18 июля
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
Президент провел совещание после теракта на Крымском мосту

Президент провел совещание после теракта на Крымском мосту

Фото: REUTERS

Владимир Путин впервые прокомментировал второй подрыв Крымского моста.

- Погибли мирные граждане, ранен и остался без родителей ребёнок: семья ехала в Крым из Белгородской области. Я прошу и руководство этого региона, и по линии федеральных властей оказать всю необходимую помощь пострадавшей девочке, её родственникам, и взять этот вопрос на контроль, - в самом начале совещания по Крымскому мосту заявил президент.

Глава страны отметил, что поручил ФСБ, Следкому и «ряду других ведомств» детально разобраться в случившемся. Потом он сделал заявление, которого ждали многие:

- Жду конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегически важного транспортного объекта, - сказал российский лидер, отметив, что теракт на переправе происходит уже второй раз.

Дальше слово взял вице-премьер Марат Хуснуллин. Он в правительстве отвечает за строительство, и ему снова поручили руководить ремонтом моста.

- С обеих сторон моста организована раздача воды, дежурят машины Скорой помощи, заторов нет - автомобили перемещены на парковки, - перечислил Хуснуллин.

Вице-премьер рассказал, что по самому мосту автомобильного движения нет. Паромы возят пассажиров автобусов и грузовики. Личные машины отправляют по суше через новые территории. При выезде из Крыма и Ростовской области проверок нет, при въезде в Крым и Ростовскую область проверки постарались минимизировать.

- В результате теракта один пролет (по направлению в Тамань) разрушен и не подлежит восстановлению. Второй пролет (в Керчь) сместился на 70-80 мм, но устоял. Повреждения опор нет, - доложил Хуснуллин.

Вице-премьер рассказал, что до полуночи строители оценят состояние устоявшего пролета и начнут его укрепление. К полудню 18 июля укрепление планируется закончить. Дальше по мосту пустят легковые машины до 3 тонн. Если все будет в порядке – позже запустят легковушки до 5 тонн.

Для проезда будет работать только одна полоса. Ее запустят в реверсивном режиме.

- К 15 сентября мы запустим двустороннее движение по одной половине моста. К 1 ноября движение автотранспорта возобновится по обеим половинам моста, - пообещал вице-премьер.

- Что опора не повреждена – это самое главное, - отметил президент.

В конце Владимир Путин заявил, что Россия ответит на теракт.

- Произошедшее – это очередной террористический акт киевского режима. Это преступление бессмысленное, с военной точки зрения не имеющее никакого значения, поскольку Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок. И жестокое, поскольку пострадали, погибли ни в чем не повинные гражданские лица. Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующее предложение, - сказал президент.

ЧТО ЕЩЕ БЫЛО СКАЗАНО

Сергей Аксенов, глава Крыма:

- Работает 7 паромов: три гражданских, два десантных корабля и два железнодорожных парома. Погода периодически вносит коррективы. За день перевезли 255 грузовиков и 20 автобусов. Сейчас легковушки на паромы не пускаем – в приоритете грузы Минобороны.

Владимир Сальдо, врио губернатора Херсонской области:

- На всем протяжении дороги по Херсонской области оборудованы дополнительные места для стоянок. Там есть продукты питания. Все 25 АЗС гарантированно будут работать.

Виталий Савельев, министр транспорта:

- Пригородное пассажирское сообщение восстановлено. К 2 поездам добавлены еще два. Скоро будут запущена пара так называемых рельсовых автобусов. С 19 числа пойдут еще две ласточки.

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