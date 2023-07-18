Более 72 млн рублей, десятки банковских счетов и помещений: Суд арестовал имущество родителей Елены Блиновской

Блогер Елена Блиновская Фото: Иван МАКЕЕВ

В деле блогерши Елены Блиновской, которую обвиняют в неуплате налогов на без малого 1 млрд рублей, появились новые детали. Пресненский суд арестовал часть принадлежащего «маме марафонов желаний» имущества. Само заседание состоялось еще 4 июля, но публично о нем стало известно только теперь.

В ЧЕМ ЕЕ ОБВИНЯЮТ

В конце апреля Елену Блиновскую задержали на границе с Белоруссией. Блогерша ехала на арендованной машине в Минск. И все бы ничего, но за несколько часов до этого Следственный комитет возбудил уголовное дело - женщину обвиняют в неуплате налогов. Судя по всему, ее кто-то предупредил, поэтому «мама марафонов» собиралась улететь через Минск в другую страну.

По версии следствия, 41-летняя Блиновская скрывала от государства часть своих доходов, проводя их через два десятка подконтрольных ей фирм и ИП, оформленных на родственников. В уголовном деле фигурирует сумма в 918 млн рублей, которые должны были быть выплачены в виде налогов в 2019, 2020 и 2021 годах. Таким образом, общая спрятанная от налоговиков прибыль Блиновской за три года - около 6 млрд рублей.

И откуда у блогерши такие деньги?

Блиновская, напомним, зарабатывала деньги на всевозможных интернет-тренингах - рассказывала женщинам, как стать успешной, как найти правильного мужчину, как перезагрузить свою жизнь и так далее. Обычный «билет» на марафон (пропуск на онлайн-встречу с «гуру» или доступ к аудиозаписям с ее размышлениями об успехе) стоил от 5 тысяч рублей, для VIP-клиентов со всякими бонусами - до 300 тысяч.

Официально в документах миллиардные доходы никогда не фигурировали. Сотни миллионов - да.

Например, в 2020-м журнал Forbes оценивал годовые доходы Елены Блиновской в 200 млн рублей. А в 2021-м она хвасталась в соцсетях сметой грандиозного праздника в честь ее дня рождения - 119 миллионов. «Гулять так гулять», - подписала фотку Елена. Гостей и артистов доставили в отель на Алтае двумя самолетами. Именинницу и ее родню развлекали Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Иван Ургант и др. Столы ломились от яств. Погуляли и вправду на славу…

ВСЕ, ЧТО НАЖИТО…

Итак, суд арестовал часть имущества блогерши Блиновской.

- Точнее, - объяснил KP.RU источник в правоохранительных органах, - то, что было записано на родных - мамы, папы и старшего брата. По версии следствия, недвижимость и денежные средства фактически были заработаны Блиновской на различных проектах, но выводились из-под налогов через родню. Блогерша использовала довольно распространенную схему «дробления бизнеса». По правилам, которые действовали в период совершения преступлений, годовой доход ИП до 150 млн рублей облагался налогом по облегченной ставке, а если свыше - по обычной. Чтобы платить меньше, Блиновская множила свои подразделения, чтобы ни одно из них не вышло за «лимит». Так она и обманывала государство.

Список арестованного впечатляет.

- 50 счетов в восьми крупнейших банках России.

- Более 72 миллионов рублей - общая сумма денег, хранившихся на этих счетах и наличными в сейфах с ячейками: 46,1 млн рублей, 292 тысячи долларов США (более 26 млн по текущему курсу), 123 китайских юаня (возможно, это некое магическое число, - Авт.).

- Более 100 коллекционных монет. 80 из них - инвестиционные монеты Георгий Победоносец, которые выпускает Центробанк. Номинал хранившихся у Блиновской монет неизвестен, но в этой серии имеются как серебряные (3 рубля), так и золотые (от 25 до 200 рублей). Например, цена одной 200-рублевки из золота 999 пробы колеблется от 170 до 200 тысяч рублей.

- 21 помещение в Москве, Подмосковье и Ярославской области (Блиновская родом именно оттуда, - Авт.). По данным KP.RU, в числе этих объектов недвижимости есть и жилые, и коммерческие помещения, которые также приносили семье Блиновской доход.

- 2 машиноместа.

РАСПРОДАЖА?

При этом за самой Блиновской официально числится дом (см. «А в это время»), квартира и две машины. А ее муж Алексей Блиновский, который также является обвиняемым по уголовному делу, числится владельцем 40 земельных участков и 15 квартир.

Тем временем Прокуратура Москвы просит взыскать с ИП Блиновской 918 908 197 рублей.

- Эти деньги должны быть направлены в доход Российской Федерации в качестве возмещения ущерба, который был нанесен бюджетной системе РФ, - сообщила KP.RU руководитель пресс-службы Прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Наш источник уточняет, что арест денег и имущества семьи Елены Блиновской - «обеспечительная мера». То есть, если блогерша откажется вернуть государству неуплаченные налоги, арестованное добро будет пущено с молотка.

КОНКРЕТНО

Светит до 10 лет

Уголовное дело возбуждено по двум статьям - «уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» (максимальное наказание по ней - до 3 лет лишения свободы) и «отмывание денег в особо крупном размере» (до 7 лет). То есть в сумме может выйти до 10.

Однако по закону, если фигурантка погасить налоговую задолженность, уголовное дело могут закрыть.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Адвокаты просят выпустить Блиновскую из «личного Парижа»

Мосгорсуд 19 июля должен рассмотреть апелляцию защиты Блиновской на ее домашний арест. Напомним, женщина с апреля вынуждена ходить с электронным браслетом на ноге, а площадь ее перемещений ограничена «дачей» - 20 сотками земли и двухэтажным особняком (1200 «квадратов») в закрытом элитном поселке «Миллениум Парк» на Новой Риге. Его стоимость риелторы оценивают в сумму около 200 млн рублей.

Прежде Блиновская не раз сообщала в своих соцсетях, что одним из ее любимейших мест является Париж. Семья летала туда практически каждый год (там же, например, в одной из гостиниц Елена с мужем зачали свою младшую дочь). Для антуража парижские пейзажи перенесли на загородный участок - выстроили 10-метровую копию Эйфелеву башню, разбили французский сад, поставили для детей карусель с лошадками.

«Свой личный Париж» очень сильно компенсирует отсутствие прогулок по Европе», - признавалась тогда подписчицам в запрещенной соцсети Блиновская.

Тем не менее, адвокаты просят изменить меру пресечения, чтобы бизнесвумен могла выезжать в Москву, посещать рестораны и гулять с детьми.

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