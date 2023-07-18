Более 72 млн рублей, десятки банковских счетов и помещений: Суд арестовал имущество родителей Елены Блиновской

Блогер Елена Блиновская
Фото: Иван МАКЕЕВ
В деле блогерши Елены Блиновской, которую обвиняют в неуплате налогов на без малого 1 млрд рублей, появились новые детали. Пресненский суд арестовал часть принадлежащего «маме марафонов желаний» имущества. Само заседание состоялось еще 4 июля, но публично о нем стало известно только теперь.
В конце апреля Елену Блиновскую задержали на границе с Белоруссией. Блогерша ехала на арендованной машине в Минск. И все бы ничего, но за несколько часов до этого Следственный комитет возбудил уголовное дело - женщину обвиняют в неуплате налогов. Судя по всему, ее кто-то предупредил, поэтому «мама марафонов» собиралась улететь через Минск в другую страну.
По версии следствия, 41-летняя Блиновская скрывала от государства часть своих доходов, проводя их через два десятка подконтрольных ей фирм и ИП, оформленных на родственников. В уголовном деле фигурирует сумма в 918 млн рублей, которые должны были быть выплачены в виде налогов в 2019, 2020 и 2021 годах. Таким образом, общая спрятанная от налоговиков прибыль Блиновской за три года - около 6 млрд рублей.
И откуда у блогерши такие деньги?
Блиновская, напомним, зарабатывала деньги на всевозможных интернет-тренингах - рассказывала женщинам, как стать успешной, как найти правильного мужчину, как перезагрузить свою жизнь и так далее. Обычный «билет» на марафон (пропуск на онлайн-встречу с «гуру» или доступ к аудиозаписям с ее размышлениями об успехе) стоил от 5 тысяч рублей, для VIP-клиентов со всякими бонусами - до 300 тысяч.
Официально в документах миллиардные доходы никогда не фигурировали. Сотни миллионов - да.
Например, в 2020-м журнал Forbes оценивал годовые доходы Елены Блиновской в 200 млн рублей. А в 2021-м она хвасталась в соцсетях сметой грандиозного праздника в честь ее дня рождения - 119 миллионов. «Гулять так гулять», - подписала фотку Елена. Гостей и артистов доставили в отель на Алтае двумя самолетами. Именинницу и ее родню развлекали Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Иван Ургант и др. Столы ломились от яств. Погуляли и вправду на славу…
Итак, суд арестовал часть имущества блогерши Блиновской.
- Точнее, - объяснил KP.RU источник в правоохранительных органах, - то, что было записано на родных - мамы, папы и старшего брата. По версии следствия, недвижимость и денежные средства фактически были заработаны Блиновской на различных проектах, но выводились из-под налогов через родню. Блогерша использовала довольно распространенную схему «дробления бизнеса». По правилам, которые действовали в период совершения преступлений, годовой доход ИП до 150 млн рублей облагался налогом по облегченной ставке, а если свыше - по обычной. Чтобы платить меньше, Блиновская множила свои подразделения, чтобы ни одно из них не вышло за «лимит». Так она и обманывала государство.
Список арестованного впечатляет.
- 50 счетов в восьми крупнейших банках России.
- Более 72 миллионов рублей - общая сумма денег, хранившихся на этих счетах и наличными в сейфах с ячейками: 46,1 млн рублей, 292 тысячи долларов США (более 26 млн по текущему курсу), 123 китайских юаня (возможно, это некое магическое число, - Авт.).
- Более 100 коллекционных монет. 80 из них - инвестиционные монеты Георгий Победоносец, которые выпускает Центробанк. Номинал хранившихся у Блиновской монет неизвестен, но в этой серии имеются как серебряные (3 рубля), так и золотые (от 25 до 200 рублей). Например, цена одной 200-рублевки из золота 999 пробы колеблется от 170 до 200 тысяч рублей.
- 21 помещение в Москве, Подмосковье и Ярославской области (Блиновская родом именно оттуда, - Авт.). По данным KP.RU, в числе этих объектов недвижимости есть и жилые, и коммерческие помещения, которые также приносили семье Блиновской доход.
- 2 машиноместа.
При этом за самой Блиновской официально числится дом (см. «А в это время»), квартира и две машины. А ее муж Алексей Блиновский, который также является обвиняемым по уголовному делу, числится владельцем 40 земельных участков и 15 квартир.
Тем временем Прокуратура Москвы просит взыскать с ИП Блиновской 918 908 197 рублей.
- Эти деньги должны быть направлены в доход Российской Федерации в качестве возмещения ущерба, который был нанесен бюджетной системе РФ, - сообщила KP.RU руководитель пресс-службы Прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.
Наш источник уточняет, что арест денег и имущества семьи Елены Блиновской - «обеспечительная мера». То есть, если блогерша откажется вернуть государству неуплаченные налоги, арестованное добро будет пущено с молотка.
Светит до 10 лет
Уголовное дело возбуждено по двум статьям - «уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» (максимальное наказание по ней - до 3 лет лишения свободы) и «отмывание денег в особо крупном размере» (до 7 лет). То есть в сумме может выйти до 10.
Однако по закону, если фигурантка погасить налоговую задолженность, уголовное дело могут закрыть.
Адвокаты просят выпустить Блиновскую из «личного Парижа»
Мосгорсуд 19 июля должен рассмотреть апелляцию защиты Блиновской на ее домашний арест. Напомним, женщина с апреля вынуждена ходить с электронным браслетом на ноге, а площадь ее перемещений ограничена «дачей» - 20 сотками земли и двухэтажным особняком (1200 «квадратов») в закрытом элитном поселке «Миллениум Парк» на Новой Риге. Его стоимость риелторы оценивают в сумму около 200 млн рублей.
Прежде Блиновская не раз сообщала в своих соцсетях, что одним из ее любимейших мест является Париж. Семья летала туда практически каждый год (там же, например, в одной из гостиниц Елена с мужем зачали свою младшую дочь). Для антуража парижские пейзажи перенесли на загородный участок - выстроили 10-метровую копию Эйфелеву башню, разбили французский сад, поставили для детей карусель с лошадками.
«Свой личный Париж» очень сильно компенсирует отсутствие прогулок по Европе», - признавалась тогда подписчицам в запрещенной соцсети Блиновская.
Тем не менее, адвокаты просят изменить меру пресечения, чтобы бизнесвумен могла выезжать в Москву, посещать рестораны и гулять с детьми.
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