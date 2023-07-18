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18 июля 2023 13:38

Электронные водительские права приравняют к обычным: что нам это даст и где «подводные камни»

Юрист Гусятникова считает, что электронные права облегчат жизнь водителям
Елена ОДИНЦОВА
Сотрудникам ГИБДД скоро можно будет предъявлять электронный вариант водительских прав через приложение «Госуслуги.Авто»

Сотрудникам ГИБДД скоро можно будет предъявлять электронный вариант водительских прав через приложение «Госуслуги.Авто»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Водительские права в скором времени, вероятно, можно будет оставить дома. А сотрудникам ГИБДД предъявлять их электронный вариант через приложение «Госуслуги.Авто». Во всяком случае, такие поправки в правила дорожного движения уже подготовлены и проходят согласование — документ официально опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Документом электронные варианты прав и СТС (свидетельство о регистрации транспортного средства) приравниваются к оригиналу.

Возможность предъявлять инспектору права в электронном виде появилась с января этого года. Для этого нужно установить себе на смартфон приложение «Госуслуги.Авто». И, естественно, быть зарегистрированным на госуслугах.

В приложении тыкаете «кнопку» «Предъявить документы» и выбираете водительские права. Сначала появится картинка ваших прав, а затем QR-код. Его сотрудник ГИБДД может считать с помощью специального оборудования.

То же и с СТС, которое в приложении в электронном виде стало доступным еще раньше.

Если на госуслугах есть сведения об этих ваших документах, ничего делать не надо: они загрузятся в приложение автоматически. Если по каким-то причинам их там нет, данные можно вбить вручную. Система отправит запрос в нужные органы для проверки — и после подтверждения все появится. В приложении тоже.

Мои права система, правда, искала больше месяца. Я уже успела испугаться и хотела идти ножками разбираться в ГИБДД. Но неожиданно все само собой нашлось без всякого моего участия.

Пока, впрочем, предъявление водительских документов в электронном виде — это не более чем эксперимент. «Бумажные» документы надо возить с собой тоже. Но когда подготовленные поправки в ПДД будут приняты, юридически ситуация изменится — бумажный и электронный документ будут считаться равными, предъявлять можно любой.

Но возникает ряд вопросов. Например, водитель, понадеявшись на электронные права, обычные оставил дома, а у него сел смартфон. И зарядка — ну бывает ведь такое — тоже дома осталась. Это будет считаться ездой без прав? А еще у нас немало мест, где со связью не очень — что будет, если электронные права в нужный момент просто не «подгрузятся» со всеми их красивыми QR-кодами?

- Поправки смогут значительно облегчить жизнь автомобилистов. Я не знаю человека, который хотя бы несколько раз в жизни не забывал документы дома, не терял их и т.д. То, что вместо бумажного носителя можно будет предъявить электронную версию – такой порядок уже действует с ОСАГО - это очень удобно. Но, в то же время, никто не снимает с гражданина обязанности иметь при себе документы, - рассказала KP.RU старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. - Если из-за технических проблем – разрядился смартфон, не отображается документ и т.п., гражданин не сможет предъявить права – это будут его проблемы. Поэтому я бы не стала целиком и полностью полагаться на электронную версию и рекомендовала иметь с собой бумажный документ. Нам не заменяют бумажные права на электронные, в законопроекте идет речь о том, что их можно использовать как альтернативу. Соответственно, от обязанности иметь с собой бумажный документ – если может оказаться невозможным предъявить его электронную версию - никто не освобождает.

НАПОМИНАЛКА «КП»

Что грозит за "езду без прав"

Наказание зависит от характера и обстоятельств правонарушения. В самом простом случае — права как таковые есть, но человек их просто забыл — штраф полагается минимальный, 500 рублей (или даже инспектор может ограничиться предупреждением). Но только в том случае, если у водителя есть при себе какие-то другие документы, подтверждающие его личность. Тогда инспектор может «пробить» нужные сведения и установить, выдавались ли человеку права и не отобраны ли они за какие-нибудь нарушения.

Если документов нет вообще никаких и, соответственно, установить личность водителя невозможно, автомобиль могут отправить на штрафстоянку — до выяснения обстоятельств. Это уже более сложный случай, потому что водителю-растяпе придется оплатить стоимость эвакуации (несколько тысяч рублей для легковушки) и хранения «ласточки» на стоянке. И вообще это много лишнего геморроя.

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