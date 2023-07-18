Электронные водительские права приравняют к обычным: что нам это даст и где «подводные камни»

Сотрудникам ГИБДД скоро можно будет предъявлять электронный вариант водительских прав через приложение «Госуслуги.Авто» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Водительские права в скором времени, вероятно, можно будет оставить дома. А сотрудникам ГИБДД предъявлять их электронный вариант через приложение «Госуслуги.Авто». Во всяком случае, такие поправки в правила дорожного движения уже подготовлены и проходят согласование — документ официально опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Документом электронные варианты прав и СТС (свидетельство о регистрации транспортного средства) приравниваются к оригиналу.

Возможность предъявлять инспектору права в электронном виде появилась с января этого года. Для этого нужно установить себе на смартфон приложение «Госуслуги.Авто». И, естественно, быть зарегистрированным на госуслугах.

В приложении тыкаете «кнопку» «Предъявить документы» и выбираете водительские права. Сначала появится картинка ваших прав, а затем QR-код. Его сотрудник ГИБДД может считать с помощью специального оборудования.

То же и с СТС, которое в приложении в электронном виде стало доступным еще раньше.

Если на госуслугах есть сведения об этих ваших документах, ничего делать не надо: они загрузятся в приложение автоматически. Если по каким-то причинам их там нет, данные можно вбить вручную. Система отправит запрос в нужные органы для проверки — и после подтверждения все появится. В приложении тоже.

Мои права система, правда, искала больше месяца. Я уже успела испугаться и хотела идти ножками разбираться в ГИБДД. Но неожиданно все само собой нашлось без всякого моего участия.

Пока, впрочем, предъявление водительских документов в электронном виде — это не более чем эксперимент. «Бумажные» документы надо возить с собой тоже. Но когда подготовленные поправки в ПДД будут приняты, юридически ситуация изменится — бумажный и электронный документ будут считаться равными, предъявлять можно любой.

Но возникает ряд вопросов. Например, водитель, понадеявшись на электронные права, обычные оставил дома, а у него сел смартфон. И зарядка — ну бывает ведь такое — тоже дома осталась. Это будет считаться ездой без прав? А еще у нас немало мест, где со связью не очень — что будет, если электронные права в нужный момент просто не «подгрузятся» со всеми их красивыми QR-кодами?

- Поправки смогут значительно облегчить жизнь автомобилистов. Я не знаю человека, который хотя бы несколько раз в жизни не забывал документы дома, не терял их и т.д. То, что вместо бумажного носителя можно будет предъявить электронную версию – такой порядок уже действует с ОСАГО - это очень удобно. Но, в то же время, никто не снимает с гражданина обязанности иметь при себе документы, - рассказала KP.RU старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. - Если из-за технических проблем – разрядился смартфон, не отображается документ и т.п., гражданин не сможет предъявить права – это будут его проблемы. Поэтому я бы не стала целиком и полностью полагаться на электронную версию и рекомендовала иметь с собой бумажный документ. Нам не заменяют бумажные права на электронные, в законопроекте идет речь о том, что их можно использовать как альтернативу. Соответственно, от обязанности иметь с собой бумажный документ – если может оказаться невозможным предъявить его электронную версию - никто не освобождает.

НАПОМИНАЛКА «КП»

Что грозит за "езду без прав"

Наказание зависит от характера и обстоятельств правонарушения. В самом простом случае — права как таковые есть, но человек их просто забыл — штраф полагается минимальный, 500 рублей (или даже инспектор может ограничиться предупреждением). Но только в том случае, если у водителя есть при себе какие-то другие документы, подтверждающие его личность. Тогда инспектор может «пробить» нужные сведения и установить, выдавались ли человеку права и не отобраны ли они за какие-нибудь нарушения.

Если документов нет вообще никаких и, соответственно, установить личность водителя невозможно, автомобиль могут отправить на штрафстоянку — до выяснения обстоятельств. Это уже более сложный случай, потому что водителю-растяпе придется оплатить стоимость эвакуации (несколько тысяч рублей для легковушки) и хранения «ласточки» на стоянке. И вообще это много лишнего геморроя.

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