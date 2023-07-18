«Икона за миллион долларов»: Лепс рассказал о самом дорогом презенте

Григорий Лепс.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Битковой аншлаг и звездопад из Филиппа Киркорова, Тимати, Стаса Михайлова, Вани Дмитриенко, Дарьи Мороз, Мотта и других знаменитостей. Так Григорий Лепс отмечал свою не громкую дату в Крокусе.
На сцену вышел и подопечный Лепса по шоу «Голос» Александр Панайотов.
Фото: Иван МАКЕЕВ
-Такое счастье, когда приходишь не когда надо, а когда хочешь. Когда любимый, когда дорогой, когда настоящий,-с огромным букетом цветов наперевес и с очень теплым поздравлением подошел к сцене Филипп Киркоров,- В наше беспокойное и циничное время, когда встречаешь коллег и можешь сказать, что это твой друг -это счастье! Я благодарен судьбе, Гриша, что у меня есть ты -такой настоящий друг. Честный, искренний. Многие лета тебе! С днем рождения, - обнял именинника Филипп.
Звезда блогосферы Ваня Дмитриенко уже успел записать дуэт с Лепсом. Кто знает, может скоро выпустит трек и с обновлённым Филиппом Киркоровым.
Фото: Иван МАКЕЕВ
- Чем вас можно удивить? Какими подарками?,- поинтересовались у Лепса журналисты.
- Добрым и теплым отношением. И деньгами. Я их люблю!, - шутил с репортерами артист. - А подарок какой? Икона одна есть у меня. Давно подарили, она до сих пор висит у меня дома. Ее стоимость сейчас составляет порядка миллиона долларов.
Лепса приехали поздравить его коллеги - Стас Михайлов и Лариса Долина.
Фото: Иван МАКЕЕВ
- А какие мечты сейчас есть у вас?
- Раздать долги и заработать ещё миллионов сто, - резюмировал именинник.
Актриса Дарья Мороз провела вечер в компании дочери именинника Инги и ее друзей.
Фото: Иван МАКЕЕВ
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