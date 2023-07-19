20-летняя дочь Игоря Крутого в бикини закатила вечеринку на яхте

Игорь Крутой с дочкой. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Обе дочери Игоря Крутого - приемная Вика и родная Саша - живут не в России. Девушки обосновались в Штатах. Младшая наследница композитора поступила в престижный университет Майами. Крутой тратит на образование дочки около 20 тысяч евро в год. Сейчас у Саши каникулы и она отдыхает вместе с сестрой.

Игорь Крутой много лет счастлив в браке с женой Ольгой. Супруги вырастили двух дочерей - Викторию (от первого брака Ольги) и Александру. Младшая наследница маэстро выросла видной девушкой с аппетитными формами.

Родные Игоря Яковлевича наслаждаются роскошной жизнью в Штатах, а на время каникул уезжают отдыхать на самые элитные европейские курорты. Сейчас семья Крутого путешествует на яхте у берегов Греции.

Младшей дочке Крутого 18 июля исполнилось 20 лет. Александра решила отметить событие в открытом море. Она закатила вечеринку. Подробности своей жизни наследница не афиширует, а ее новые снимки можно найти только в блоге матери или сестры Виктории.

Кадрами с праздника как раз и поделилась старшая сестра. Девушки снялись в откровенных купальниках.