Игорь Крутой проходит через тяжелое испытание: "Потихонечку начнет ходить"

Игорь Крутой пережил много непростых периодов в жизни Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Игорь Крутой сейчас находится не в лучшем состоянии. Дело в том, что в семье музыканта случилась беда. Стало известно о происшествии с матерью композитора.

В жизни Игоря Крутого наступила черная полоса. Он места себе не находит. В его семье все не так гладко. Пожилая мать Игоря Яковлевича, которая уже долгие годы живет в Майами, тяжело травмирована в результате несчастного случая.

Светлана Семеновна упала и получила открытый перелом ноги в двух местах. Пенсионерку срочно госпитализировали, а затем она перенесла сложнейшую операцию. Врачи боятся делать какие-либо прогнозы о здоровье 88-летней женщины. На данный момент она по-прежнему находится в больнице.

Крутой не может приехать в США. За мамой ухаживает сестра композитора. "Она - сильная. Мы все верим, что она сможет все хорошо перенести и потихонечку начнет ходить", - цитирует ее PROзвезд.

Напомним, Игорь Крутой пережил много непростых периодов в жизни. Самые известные песни композитор написал вопреки страшному недугу. С детства он оглох на одно ухо и не может воспринимать звук в нужном объеме. Музыкальную карьеру артист смог начать только благодаря маме, которая верила в его талант. Как-то раз она сказала сыну, уставшему от занятий в музыкальной школе: "Учебу бросишь только через мой труп".

В зрелом возрасте Игорь Яковлевич признался, что перенес операцию по удалению опухоли. На фоне интенсивной терапии он потерял вес и был очень слаб. После болезни Крутой вынужден соблюдать строжайшую диету, из-за которой он выглядит истощенным. По слухам, пару лет назад у него нашли диабет. Из-за этого диагноза музыкант ограничивает себя в питании. Кроме того, в 2017 году он перенес еще одну операцию.