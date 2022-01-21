Игорь Крутой публично обратился к Ирине Аллегровой и раскрыл правду об их многолетней связи

Ирина Аллегрова на «Песне года 2021 Фото: Иван МАКЕЕВ

Игорь Крутой и Ирина Аллегрова дружат более 30 лет. Маэстро написал для "шальной императрицы" немало хитов, которые до сих пор пользуются большой популярностью. Поклонники не раз приписывали звездам роман. По случаю 70-летия вокалистки Игорь Яковлевич решил раскрыть правду.

Одна из самых успешных и эффектных артисток современной эстрады Ирина Аллегрова принимает поздравления по случаю своего 70-летия. Певица до сих пор невероятно энергична и хороша собой. Каждое ее появление на публике производит фурор. Знаменитость предпочитает эротичные наряды, подчеркивающие ее сочные и аппетитные прелести.

Игорь Крутой поздравил давнюю подружку очень трогательно. "Юбилей обворожительной императрицы Ирины Аллегровой (рука не поднимается написать «Ирунчик»), с которой мы знакомы, страшно сказать, с 1978 года… Первой женщиной, исполняющей мои песни, Ирочка была, дружочком моим была, соседкой на станции метро «Новые Черемушки» в Москве тоже была…" - разоткровенничался музыкант.

А после и вовсе заговорил о личном. "Любовницей не была, хотя вся страна нас и поженила, и, по-моему, до сих пор верит в то, что что-то там не чисто…" - раскрыл он правду об их связи.

Композитор признался, что он хоть и не поддерживает ежедневной связи с Аллегровой, но знает, что они есть друг у друга. "Когда Императрица говорит: «Что-то ты давно для меня не писал», все мои планы корректируются, и я начинаю работать. Приблизительно то же самое происходит, когда я сообщаю Ире, что написал что-то новенькое для нее…" - поведал Игорь Яковлевич.

Крутой особо подчеркнул, что юбилярша до сих пор остается одной из самых любимых и востребованных певиц. "Не одно поколение выросло и будет расти на твоих песнях! С юбилеем!" - резюмировал он.

К слову, сама Ирина Александровна признавалась, что абсолютно довольна своей жизнью. Более 20 лет она живет в подмосковном поселке "Советский писатель". Именно здесь артистка проводит большую часть времени, чтобы порадовать изысканной кухней своих близких - дочь Лалу и внука Александра. О своей личной жизни после развода с четвертым мужем Игорем Капустой она не распространяется. Капуста был младше артистки на девять лет. Многие считали этот союз мезальянсом.