Четыре условия России: стало известно, в каком случае наша страна может возобновить зерновую сделку

У ООН есть еще три месяца на выполнение меморандума по вывозу российских зерна и удобрений Фото: REUTERS

Представитель МИД Мария Захарова сообщила, при каких обстоятельствах Россия вернется к обсуждению зерновой сделки. По ее словам, у ООН есть еще три месяца на выполнение меморандума по вывозу российских зерна и удобрений. Если по этой части будут достигнуты конкретные результаты — вместо очередных заверений и обещаний — Москва вернется к переговорам по зерновой сделке.

О чем речь? Зерновая сделка, которая была заключена в июле 2022 года с участием России, Украины, Турции и ООН, касалась не только вывоза украинского зерна по Черному морю через безопасный коридор. Была и российская часть сделки, отраженная в меморандуме Россия — ООН. Нашей стране, в частности, было обещано:

-переподключение «Россельхозбанка», через который идут платежи за наш сельхозэкспорт, к банковской системе SWIFT,

-возобновление поставок зарубежных запчастей для нашей сельхозтехники и сервисного обслуживания,

-отмена ограничений на страхование судов, которые перевозят российское зерно и удобрения, и самих таких грузов, а также снятие ряда прочих препонов для экспорта этих товаров (блокировка счетов соответствующих российских компаний, запрет на заход в европейские порты судов с российскими грузами),

-возобновление работы аммиакопровода «Тольятти — Одесса» (это экспорт «дефицитных» российских удобрений — в том числе и в пользу всевозможных беднейших африканских стран).

Ни одно из этих обещаний за все время зерновой сделки так и не было выполнено. Более того, аммиакопровод в начале лета и вовсе был взорван на подконтрольной Украине части территории. После чего возобновление его работы стало практически нереальным: сложно представить, что Украина на приемлемых условиях пустит к себе кого-нибудь заниматься его ремонтом «в пользу России» хоть даже и под эгидой ООН. (На практике действия ООН ограничились предложением послать экспертов для оценки ущерба).

То же и со снятием препонов для российского экспорта зерна и удобрений. Европейские чиновники периодически заявляют, что все и так хорошо: ни российское продовольствие, ни удобрения не под санкциями. Напрямую — да. Но при этом действует куча запретов на перевозки любых российских грузов, их страхование, остаются не решенными проблемы с переводом денег и т. п.

-Из -за этого российское зерно продается со значительным дисконтом к мировым ценам — из- за всех этих сложностей с доставкой, страховками, расчетами и т. п., при том, что сама логистика стала значительно сложнее и дороже, - поясняет руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) Анатолий Тихонов. - Поэтому нашим экспортерам зерновая сделка скорее мешает. Без нее цены на российское зерно подрастут даже с учетом дисконта.

Одна из главных проблем с «российской частью» зерновой сделки - гарантии России дает ООН, но, судя по сложившейся ситуации, у этой крупнейшей международной организации слишком мало рычагов влияния на другие заинтересованные стороны. На сегодня главным достижением ООНовской дипломатии было заявление генсека ООН Антониу Гутерриша, что ему вроде бы удалось договориться с Еврокомиссией о подключении к SWIFT дочерней структуры Россельхозбанка. Но «удалось договориться» - это совсем не то же, что «пошли платежи». Об этом и говорит российская сторона: к обсуждению зерновой сделки можно вернуться, когда вместо обещаний будут конкретные результаты. Правда, пока не очень понятно, откуда они возьмутся.

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