Зеленский и Запад попытались обмануть Путина. А теперь придется расплачиваться

Москва еще за несколько недель до сегодняшних событий заявляла, что не видит смысла в пролонгации "зерновой сделки" в том виде, в каком она существовала: когда Украине - все, а России – ничего. Фото: REUTERS

Все-таки европейцы не слишком далеко ушли от украинцев в своем интеллектуальном развитии. Многие западные СМИ сейчас публикуют тексты в том смысле, что Путин решил не пролонгировать "зерновую сделку" исключительно после того, как украинские террористы снова ударили по Керченскому (Крымскому) мосту. Дескать, до того президент России якобы был согласен на продление сделки, но вот глупые украинцы сами себе сделали обрезание по самое не балуйся. И это может подтвердить даже такой авторитетный товарищ, как президент Турции. Даже вдвоем, если надо, Реджеп вместе с Тайипом.

Ну что тут скажешь? Реджепу (кстати, вместе с Тайипом) следовало бы помолчать. Ему следует как можно быстрее избавиться от "головокружения от успехов" после саммита НАТО, на котором он выступил королем бала. Ему и так пошли навстречу с предыдущим продлением, чтобы помочь избраться президентом на выборах. А до того помогли еще и с раскрытием заговора против него. То, что он сейчас в фаворе у Вашингтона (весьма, впрочем, относительном), ни о чем не говорит. И со вступлением в ЕС все не так гладко. И главного из его оппонентов, Фетхуллаха Гюлена, Вашингтон Анкаре выдавать категорически не желает, предпочитая держать этот турецкий козырь в своем рукаве. В конце концов, количество недовольных Эрдоганом в Турции почему-то не уменьшается, а о следующем заговоре против него можно и не предупредить. Или, на худой конец, опоздать. Что вряд ли лучше. Сейчас ему вообще впору извиняться перед Россией, а не строить из себя невинную овечку. И потому Эрдогану вряд ли стоит сейчас уподобляться Зеленскому, раздавая, подобно поручику Ржевскому из пошлого анекдота, направо и налево ничем не подкрепленные авансы и обещания.

Зеленский, кстати, уже отреагировал на прекращение "зерновой сделки", а его пресс-секретарь передал заявление президента Украины.

- Я дал поручение нашему министерству иностранных дел по официальному сигналу Российской Федерации подготовить наши официальные сигналы в ООН и в Турцию, чтобы они ответили мне как президенту Украины, что они готовы продолжать нашу инициативу, - заявил Зеленский и пошел обещать всему миру то, что не может исполнить. - Даже без Российской Федерации нам нужно сделать все, чтобы мы могли использовать этот черноморский коридор. Мы не боимся. С нами связались компании, которые являются владельцами судов. Они сказали, что готовы, если Украина отпустит, а Турция пропустит, то все готовы продолжать поставки зерна.

Правда, почему-то ни одной такой компании не назвал. Есть еще и самый важный нюанс, судовладельцы, допустим, могут быть согласны (сильно сомневаюсь, но допустим), но ни один из них не даст "добро" на выход своего судна из порта, если он не будет застрахован. Заметьте, Зеленский сказал про владельцев торговых судов, но почему-то не упомянул ни единым словом страховые компании. Что наводит на мысли. На очень серьезные мысли.

В действительности никакой единой "зерновой сделки" не существовало. Было два пакетных соглашения. Первое между Украиной, Турцией и ООН о вывозе украинского зерна по "черноморскому коридору безопасности". И второе – между Россией, ООН и Турцией - что в обмен на снятие барьеров для экспорта морскими торговыми путями российских агропродукции и удобрений Москва выводит из зоны ударов черноморские порты Украины (три штуки) и обеспечивают работающим по вывозу украинского зерна судам безопасное прохождение по "черноморскому коридору".

И когда в этот понедельник Москва объявила об остановке действия "зерновой сделки", она фактически всего лишь отказалась обеспечивать эти гарантии и исключила из зоны безопасности украинские порты. Грубо говоря, никто не препятствует Киеву и дальше пытаться вывезти свое зерно. Но, извините, никаких гарантий вам уже никто не даст. Можете, господа, на мину налететь, а есть шанс угодить и под ракетный удар. Мы же теперь не знаем, что вы там везете. Вполне вероятно, что вооружения. При этом, никакого значения тот факт, что суда будут идти под флагами других государств, роли не играет – Россия официально предупредила, что в северо-западной части акватории Черного моря восстановлен режим временно опасного для мореплавания.

На Украине сейчас фантазируют, что Эрдоган, дескать, выделит военные корабли Турции для конвоирования таких судов с зерном. В этом, конечно, есть сильные сомнения, но даже если такое произойдет, то Киев не расплатится за подобную услугу с Анкарой. Счет будет выписан по полной. И это, кстати, вряд ли поможет Украине, поскольку, кроме самих караванов и конвоев, можно нанести мощные ударыне по ним, а по портовой инфраструктуре. Так, что если переваливать в плане зерна и будет что, но негде и нечем.

Тем более, что после свежего теракта с ударом по Крымскому мосту это выглядит более, чем просто логично. Но вот что касается побудительных мотивов "непродления сделки", то тут и украинские чубатые, и зарубежные волосатые и лысые в очередной раз ошиблись. Это решение явно было принято заранее, и теракт никакого влияния на него не оказывал. Вам, господа эксперты, никак не удается понять, что Путин совершенно открыто говорит, что он будет делать. Москва еще за несколько недель заявляла, что не видит смысла в пролонгации "зерновой сделки" в том виде, в каком она существовала: когда Украине - все, а России – ничего. Но вы пытаетесь все время какие-то конструкции изобразить, которые готовы обрушиться при малейшем дуновении ветерка. И все время садитесь в лужу и сами, и сажаете тех, кто на ваше мнение опирается.

Как там говорится в выражении, что приписывают Бисмарку? "С русскими надо играть честно. Если пытаться их обмануть, то подписанные с ними договоры не стоят той бумаги, на которой они написаны. И они всегда приходят за своими деньгами". Путин долго верит в лучшее, что есть в людях и партнерах, ведет дела и переговоры честно, но если его предают/обманывают, он навсегда вычеркивает их из своих контактов.

Вас можно поздравить, вы этого добились.

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