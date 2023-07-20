Дачное движение: как появилась мода проводить лето на дачах

к середине XIX века дачное движение получает настоящее развитие

Сегодня провести лето на даче – что может быть обычнее?! Однако так было не всегда. В своей книге «Романтика дачи. Традиции прошлого, детские воспоминания и уютная загородная жизнь настоящего» мастер винтажа и хозяйка чудесного блога Дарья Левина (daryadarcy) заново открывает традиции прошлого.

«ДАЧА» – ЭТО РУССКОЕ СЛОВО

Слово «дача» – исконно русское и точного перевода на иностранный не имеет. Происходит оно от праславянского глагола «дать», но само явление, как и многие другие прогрессивные идеи, появилось благодаря Петру I.

Перед императором стояла непростая задача: облагородить дикие земли вокруг столицы и дорогу к своей загородной резиденции – Петергофу. Приближенным он щедро и безвозмездно раздавал земли (что и называлось «дачей»), но с условием, что на отведенных участках строительство усадеб и возведение стройных садов начнется незамедлительно.

ДАЧА ИМПЕРАТОРОВ

Следующей вехой можно считать обустройство дачи супруги императора Николая I Александры Федоровны. Нарочитая роскошь Петергофа была не по душе императрице. «Петергофская жизнь для меня невыносима, и я попросила государя выстроить какую-нибудь хижину, где глаза могли бы отдыхать от всей этой массивной позолоты», -– писала она.

В 1826 году началось строительство «хижины» для императрицы: дворца с 27 комнатами, расположенном на участке в 115 гектаров. И все же Александрия стала совершенно уникальным явлением: это был частный дом, где царская семья могла жить достаточно уединенно, отдыхая от протокола и наслаждаясь спокойствием.

Множество технических нововведений вроде горячей и холодной воды, санузла и душевой, продуманной системы вентиляции позволяли держать минимум прислуги; кухню же вынесли в отдельный флигель.

Блогер и писательница Дарья Левина рассказывает о начале дачного движения

Это был совершенно иной уклад жизни императорской семьи. Все было проще и свободнее. В теплую погоду завтракали на восточной террасе, на западной — устраивали вечерние чаепития, а из морского кабинета на третьем этаже можно было любоваться Финским заливом, разглядывая корабли в подзорную трубу.

Здесь зародился хорошо знакомый нам и сегодня образ жизни: отец семейства Николай I отправлялся «на работу» в Большой Петергофский дворец, в то время как Александра Федоровна занималась детьми, вышивала бисером и гуляла по цветущему саду.

Вслед за императорской семьей в окрестности Петергофа потянулось и высшее общество: аристократы, офицеры и интеллигенция, состоятельные горожане. В 1832 году Николай I издал указ, позволяющий покупать землю в Петергофе под строительство дач.

При этом участки были, как нетрудно догадаться, невероятно дорогими. Чтобы построить на них собственный дачный дом, нужно было получить одобрение самого императора, а проект усадьбы должен был разработать признанный архитектор.

ДАЧА – ЭТО МОДНО

И лишь к середине XIX века дачное движение получает настоящее развитие. Общество захватила идея, что летом в городе жизнь становится нездоровой. Появилась настоящая мода на тихую сельскую жизнь. Более того, не отправить семью на летний сезон на дачу стало считаться вредным не только для здоровья, но и для репутации в обществе.

Сегодня провести лето на даче – что может быть обычнее?! Однако так было не всегда

Первые дачники были людьми смелыми, настоящими энтузиастами. Ведь специальных дачных домов еще не было: снимали попросту деревенские избы. Крестьяне на лето отправлялись работать в город, а свои дома сдавали новоиспеченным дачникам или же переселялись в амбары.

Но многие деревенские дома темные, с маленькими окнами и без перегородок — внутри лишь одна комната. Кроме того, вслед за императорской семьей каждому хотелось пить чай по вечерам на солнечной веранде или террасе. Следуя желанию горожан, окна стали делать больше, пристраивать террасы и балконы, сооружать перегородки, разделяя дом на комнаты. Так и появились первые настоящие дачи.

ДАЧИ В КОНЦЕ XIX ВЕКА

По обе стороны железных дорог близ Москвы и Петербурга начинают расти целые поселки с развитой инфраструктурой, каждый из которых имел свои особенности, отличался ценой, архитектурой, досугом.

К примеру, Малаховка славилась своим летним театром, богемной атмосферой и шумными заведениями: среди дачных домов и садов протянулся целый проспект со своими ресторанами и магазинами. Именно в Малаховке познакомился с Лилей Брик Маяковский, выступали на сцене театра Алиса Коонен и Фаина Раневская, пел Федор Шаляпин, любили проводить время Сергей Есенин, Иван Бунин и Марина Цветаева.

Еще одним местом притяжения для творческой элиты был дачный поселок Кунцево. В разное время там жили и работали Лев Толстой и Иван Тургенев, писали картины Алексей Саврасов и Иван Крамской. Кроме того, в Кунцеве находилась дача основателя Третьяковской галереи Павла Третьякова, быть может, оттого на тропинках Филевского парка можно было без труда встретить прогуливающихся в поисках вдохновения художников.

Кузьминки, напротив, славились своими тишиной и покоем, Красково и Томилино — сосновыми лесами, воздух в которых считался лечебным, так что туда ездили поправить здоровье и расстроенные нервы. Словом, поселки появились на любой вкус и кошелек, как и сами дачные дома.