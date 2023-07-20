Как не стать жертвой финансовой пирамиды: семь признаков "развода"

Очередная финансовая пирамида вытащила из карманов россиян 15 млрд рублей. Фото: Shutterstock

В МВД наконец подсчитали, сколько потеряли вкладчики жилищного кооператива «Бест Вей*» (второе название — Life is Good, в переводе «Жизнь хороша»). Оказалось, 15 млрд рублей. Втрое больше, чем в не менее раскрученной пирамиде «Финико», прогоревшей полтора года назад. Число пострадавших сейчас — 18 тысяч человек. По всей стране. Деньги они уже вряд ли вернут. Но раз мошенникам удалось в очередной раз обмануть такое количество людей, не мешает напомнить, как действуют новые мавроди, чтобы втереться в доверие простодушных граждан.

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«СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ»

Легенда была красивой. В жилищном кооперативе предлагали социальную альтернативу ипотеке. Мол, вы покупаете квартиру в беспроцентную рассрочку. И не переплачиваете миллионы банку. Условия следующие. Во-первых, надо вступить в кооператив и заплатить первоначальный взнос - 2000 евро. Почему-то не в рублях. Уже странно. Второй шаг - нужно внести 35% от стоимости квартиры. Либо какой-то конкретной, либо желаемой. На деле это была произвольная сумма. Третий шаг — нужно было ждать своей очереди. Как обещали «кооператоры», в среднем на это уходило полгода. Ну и наконец, кульминация (в теории) — выбор любой квартиры (хоть в новостройке, хоть на вторичке) и получение от кооператива оставшихся денег. Их давали в рассрочку на 10 лет. Без процентов и без каких-либо справок о подтверждении дохода. Шикарные условия! Но давайте разберемся в нюансах, которые сразу смутили многих профильных журналистов и блогеров.

Пункт № 1. Чтобы быстрее продвигаться в очереди, нужно было приводить друзей, знакомых, родственников. И получать за это процент от внесенных ими средств. То есть, очень похоже на сетевой маркетинг, а скорее на банальную пирамиду.

Пункт № 2. В отличие от ипотеки, собственность оформлялась не на пайщика, а на кооператив. Тем самым компания как бы страховала свои риски. А вдруг вы не перестанете платить взносы?! Но юридически такая схема была очень мутной. Для сравнения, при ипотеке, квартира оформляется в собственность заемщика и просто остается в залоге у банка. Немного разные вещи.

Пункт № 3. Чтобы купить квартиру, нужно было пройти через кучу препонов. Самый серьезный - одобрение юриста компании. Недвижимость же оформлялась на кооператив, поэтому ее тщательно проверяли. Во многих случаях это приводило к тому, что процесс покупки затягивался на годы.

Смущала даже та статистика, которую компания сама выкладывала на сайте в 2021 году. По ней пайщиками структуры было около 20 тысяч человек. Но стали жить в «не своих» квартирах лишь около 3 тысяч. В МВД чуть позже раскрыли реальные данные. Выкупить недвижимость полностью смогли лишь 247 пайщиков, еще более двух тысяч успели вселиться в купленные компанией квартиры. И около 18 тысяч просто отдали деньги и ничего не получили взамен.

Финансовые пирамиды строят, рассчитывая на доверчивых людей. Фото: Shutterstock

ПРОСТАЯ МАТЕМАТИКА

В деятельности Life is Good изначально было очень много мутных моментов. Во-первых, финансовая модель. Основатель кооператива Роман Василенко (хотя к его имени и биографии есть вопросы) говорил, что это социальный бизнес. Мол, никакой прибыли он ему не приносит. Но даже в этом случае выполнить свои обязательства он бы не смог. Давайте посчитаем.

Во-первых, новых участников привлекали не бесплатно. Менеджер получал с их первоначального взноса 12% (240 евро).

Во-вторых, пирамиду активно раскручивали в СМИ. Роман Василенко давал интервью уважаемым журналистам, а потом преподносил их как признания значимости его персоны в экономике страны и легитимности работы его кооператива.

В-третьих, грандиозные мероприятия. Они проходили по всей стране. В них участвовали не менее знаменитые звезды эстрады.

Естественно, на все это продвижение уходили немалые деньги. Кроме того, надо было содержать штат сотрудников головного офиса компании. Платить за них налоги и страховые взносы. Платить за аренду офисов.

Итого — даже по самым скромным подсчетам, минимум 30% от взносов пайщиков уходили на подобные расходы. Из каких денег компания собиралась всем им покупать квартиры, остается загадкой. Но так как система изначально была пирамидальной, у нее не было задачи осчастливить всех. Как и в любой пирамиде, выгоду получили лишь первые участники. Остальных МВД признало жертвами.

P.S. Примечательно, что пайщики «БестВей» до сих пор пытаются отстаивать свои права, проводят митинги. Так же, как это делали последователи Мавроди в начале 90-х. Эти люди все еще верят в то, что Василенко действительно хотел их сделать богатыми и счастливыми, а злые люди в погонах все отобрали, видимо, позарившись на миллиарды кооператива, которые лежали на счетах в банках. Миллиарды, может, и лежали, но не в российских, а в зарубежных банках. И счета эти были личными счетами Романа Василенко, который еще год назад покинул страну в неизвестном направлении. История снова повторилась.

Самый знаменитый "строитель" финансовых пирамид - Сергей Мавроди. Фото: Андрей КАРА

СЕМЬ ПРИЗНАКОВ ФИНАНСОВОЙ ПИРАМИДЫ

1. Очень заманчивая доходность. Если гарантируют доход втрое выше ключевой ставки (например, 20%) — это плохой знак. Или говорят, что кредит беспроцентный. А при этом привлекают вклады под высокие проценты. В Бествей, кстати, было другое подразделение, которое обещало очень выгодные инвестиции.

2. Отсутствие лицензии Центробанка. Все финансовые компании должны ее иметь. И заниматься они могут только тем видом деятельности, на который у них есть лицензия. На сайте Life is Good было указано, что есть «контроль государства». Но в реестр ЦБ компания не входила. Просто было юридическое лицо с небольшим уставным капиталом.

3. Офшорная регистрация. Эту подмену мошенники используют очень часто. Даже если формально у преступников есть российская компания, то договор жертва обычно заключает с какой-нибудь офшорной компанией, зарегистрированной где-нибудь на Карибах или Сейшелах.

4. Сетевая структура. Да, банки тоже уговаривают вас приводить новых клиентов. Дают за это бонусы и скидки. Но обычно это мелочи. А настоящие пирамиды платят по-крупному. Хороший процент с каждого приведенного клиента. Этим и привлекают.

5. Мутная схема работы. Если организаторы пирамиды не могут сказать, на чем конкретно зарабатывает компания и в чем ее финансовый интерес, это плохой признак. Разговоры про социальную ответственность — в пользу бедных и доверчивых.

6. Наличный расчет. Когда «крупная финансовая компания» просит вас отдать деньги наличными или переводом на карту (такое практиковалось в «Бествей»), а в ответ не дает традиционных подтверждающих документов в виде чеков и накладных, это вряд ли похоже на официальную деятельность.

7. Образ врага. Его использовал Мавроди во время реинкарнации МММ в 2011 году. Тогда он боролся с глобальной финансовой системой. А именно с банками, которые жируют на наших деньгах. Дают по депозитам мало, а берут по кредитам много. Того или иного «врага» себе придумывают все пирамидостроители, чтобы выгодно выглядеть на его фоне.

Мавроди уже нет с нами, но дело его живет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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