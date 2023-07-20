«Это заранее спланированный и хладнокровный план»: детский психолог разобрала убийство подростком 11-летнего школьника в Москве

Лента еще висит, но на месте убийства криминалисты отработали еще ночью. Фото: Александр РОГОЗА

13-летний Данила (имена детей изменены), который жестоко убил в парке своего 11-летнего друга Антона, будет направлен на психолога-психиатрическую экспертизу.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, об исчезновении мальчика в полицию заявила его мама. По камерам видеонаблюдения удалось восстановить маршрут школьника и его друга от дома до парка «Коломенское». При прочесывании парка было обнаружено тело Антона - его спросили в коллектор и прикрыли сверху деревянным щитом. Эксперты насчитали не менее 12 ножевых ранений. Данила уже признался в убийстве и заявил следователям, что они с другом просто пошли погулять по парку, но поссорились и убийство произошло спонтанно.

Правда, версия выглядит странно. Если все вышло случайно, почему из дома был принесен кухонный нож, а рядом очень кстати оказался люк, прикрытый деревянным щитом - таскать по парку метрового 30-килограммового товарища (срединой вес мальчиков такого возраста) в поисках местах, где его можно спрятать, было бы затруднительно. Если только заранее не продумать, куда сбросить труп и не заманить в намеченное место.

О том, что на самом деле могло стать мотивом для убийства и о чем могут говорить действия малолетнего убийцы, корреспондент KP.RU поговорил с детским психологом Екатериной Алексеевой.

Так выглядит место убийства. Фото: Александр РОГОЗА

«ХЛАДНОКРОВНЫЙ ПЛАН»

- Человек со здоровой психикой не будет заранее продумывать такие детали, - говорит специалист. - Одно дело, когда случается какой-то эмоциональный взрыв, человек хватается за нож, а потом отходит от увиденного, пугается. Здесь этого нет. Здесь - холоднокровные спланированные действия. При различных психиатрических заболеваниях бывают периоды, когда по человеку никогда не скажешь, что у него есть некий диагноз. Он ведет себя совершенно спокойно. Но при этом - затаит какую-то обиду, готовится, фантазирует, как будет мстить. Это «варится» в нем до какого-то момента.

В качестве примера психолог вспоминает историю из подмосковных Химок. 11-летняя Милана напала в школьном туалете с ножом на одноклассницу, которую считала подругой. Якобы та стала отдаляться. Раненую чудом спасли. Ее родные удивлены: подругами на самом деле девочки никогда не были. Что себе нафантазировала Милана - остается только догадываться. Но в то утро она взяла из дома шесть ножей и принесла их в портфеле в школу.

- Это не похоже на игру, которая вышла из-под контроля. Это заранее спланированный и хладнокровный план, - резюмирует психолог. - А 12 ножевых ранений - показатель уровня агрессии.

- То, что у ребенка есть проблемы психиатрического плана, действительно никто мог итоге видеть?

- Ну, психиатрия бывает разная. И она действительно не всегда заметная. Но в школе, если с ребенком работает психолог, какие-то звоночки ему все равно заметны. Специалист всегда сообщает о таком родителям. Если есть подозрения, просит пройти обследование. Но родители это чаще всего игнорируют - даже если знают, что есть проблемы. Предпочитают делать вид, что все хорошо. Возможно, и здесь были сигналы родителям.

В этом коллекторе, накрытым деревянным щитом, обнаружили тело мальчика. Фото: Александр РОГОЗА

ОТКУДА ВЗЯЛСЯ ВСПЛЕСК ПОДРОСТКОВОЙ ЖЕСТИ

В последние месяцы России будто случилась настоящая эпидемия подросткового насилия. В Москве 14-летний школьник облил приятеля бензином и поджег. В подмосковном Раменском двое 13-летних оболтусов забили на гвоздь дверь сарая, в котором горел 11-летний мальчишка. В Перми 16-летний отморозок пригласил 15-летнюю знакомую на вечеринку за город, девушку изнасиловали, потом облили алкоголем и подожгли, выбросили, умирающую, у железной дороги. Школьница через несколько дней скончалась в больнице...

Что это? Почему так происходит? Интернет и соцсети на детей так влияют? Компьютерные игры?

- На мой взгляд, дело в другом, - говорит Екатерина Алексеева. - По статистике как раз наоборот в последние годы сообщали о снижении количества преступлений, совершенных подростками. Поэтому несколько лет назад по всей стране начали серьезно сокращать количество спеццентров, в которых содержатся подростки совершавшие преступления в возрасте до 14 лет (уголовная ответственность по тяжким и особо тяжким статьям наступает в России с 14 лет, до этого малолетнего преступника можно максимум отправить в спеццентр - это закрытая территория , в которой провинившиеся продолжали получать школьное образование, - Авт.). Таких центров сейчас всего три на целую страну. Также стали закрывать и коррекционные школы. Детей, которые из посещали, начали переводить в обычные общеобразовательные школы.

Эту памятку у ленты ограждения обнаружили гуляющие по парку люди. Фото: Александр РОГОЗА

Но дело в том, что дальше бывшими «коррекционщиками» начали заниматься не клинические психологи, как раньше, а обычные школьные педагоги-психологи. Это две совершенно разные профессии. Клинические выявляли у сложных детей те или иные проблемы, ими потом занимались специалисты, которые могли стабилизировать состояние, назначить лечение. Сейчас же вот эта профилактика как бы и исчезла. Педагог-психолог не обучен работать с детьми, имеющими диагноз по психиатрии, или «пограничниками», которых может качнуть в эту сторону. Его учили работать с условной нормой. Он даже не всегда способен выявить детей с «сигналами».