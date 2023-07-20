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20 июля 2023 12:05

«Это заранее спланированный и хладнокровный план»: детский психолог разобрала убийство подростком 11-летнего школьника в Москве

Психолог Алексеева: убийство школьника в парке Москвы похоже на спланированное
Александр РОГОЗА
Александр РОГОЗА
Лента еще висит, но на месте убийства криминалисты отработали еще ночью.

Лента еще висит, но на месте убийства криминалисты отработали еще ночью.

Фото: Александр РОГОЗА

13-летний Данила (имена детей изменены), который жестоко убил в парке своего 11-летнего друга Антона, будет направлен на психолога-психиатрическую экспертизу.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, об исчезновении мальчика в полицию заявила его мама. По камерам видеонаблюдения удалось восстановить маршрут школьника и его друга от дома до парка «Коломенское». При прочесывании парка было обнаружено тело Антона - его спросили в коллектор и прикрыли сверху деревянным щитом. Эксперты насчитали не менее 12 ножевых ранений. Данила уже признался в убийстве и заявил следователям, что они с другом просто пошли погулять по парку, но поссорились и убийство произошло спонтанно.

Правда, версия выглядит странно. Если все вышло случайно, почему из дома был принесен кухонный нож, а рядом очень кстати оказался люк, прикрытый деревянным щитом - таскать по парку метрового 30-килограммового товарища (срединой вес мальчиков такого возраста) в поисках местах, где его можно спрятать, было бы затруднительно. Если только заранее не продумать, куда сбросить труп и не заманить в намеченное место.

О том, что на самом деле могло стать мотивом для убийства и о чем могут говорить действия малолетнего убийцы, корреспондент KP.RU поговорил с детским психологом Екатериной Алексеевой.

Так выглядит место убийства.

Так выглядит место убийства.

Фото: Александр РОГОЗА

«ХЛАДНОКРОВНЫЙ ПЛАН»

- Человек со здоровой психикой не будет заранее продумывать такие детали, - говорит специалист. - Одно дело, когда случается какой-то эмоциональный взрыв, человек хватается за нож, а потом отходит от увиденного, пугается. Здесь этого нет. Здесь - холоднокровные спланированные действия. При различных психиатрических заболеваниях бывают периоды, когда по человеку никогда не скажешь, что у него есть некий диагноз. Он ведет себя совершенно спокойно. Но при этом - затаит какую-то обиду, готовится, фантазирует, как будет мстить. Это «варится» в нем до какого-то момента.

В качестве примера психолог вспоминает историю из подмосковных Химок. 11-летняя Милана напала в школьном туалете с ножом на одноклассницу, которую считала подругой. Якобы та стала отдаляться. Раненую чудом спасли. Ее родные удивлены: подругами на самом деле девочки никогда не были. Что себе нафантазировала Милана - остается только догадываться. Но в то утро она взяла из дома шесть ножей и принесла их в портфеле в школу.

- Это не похоже на игру, которая вышла из-под контроля. Это заранее спланированный и хладнокровный план, - резюмирует психолог. - А 12 ножевых ранений - показатель уровня агрессии.

- То, что у ребенка есть проблемы психиатрического плана, действительно никто мог итоге видеть?

- Ну, психиатрия бывает разная. И она действительно не всегда заметная. Но в школе, если с ребенком работает психолог, какие-то звоночки ему все равно заметны. Специалист всегда сообщает о таком родителям. Если есть подозрения, просит пройти обследование. Но родители это чаще всего игнорируют - даже если знают, что есть проблемы. Предпочитают делать вид, что все хорошо. Возможно, и здесь были сигналы родителям.

В этом коллекторе, накрытым деревянным щитом, обнаружили тело мальчика.

В этом коллекторе, накрытым деревянным щитом, обнаружили тело мальчика.

Фото: Александр РОГОЗА

ОТКУДА ВЗЯЛСЯ ВСПЛЕСК ПОДРОСТКОВОЙ ЖЕСТИ

В последние месяцы России будто случилась настоящая эпидемия подросткового насилия. В Москве 14-летний школьник облил приятеля бензином и поджег. В подмосковном Раменском двое 13-летних оболтусов забили на гвоздь дверь сарая, в котором горел 11-летний мальчишка. В Перми 16-летний отморозок пригласил 15-летнюю знакомую на вечеринку за город, девушку изнасиловали, потом облили алкоголем и подожгли, выбросили, умирающую, у железной дороги. Школьница через несколько дней скончалась в больнице...

Что это? Почему так происходит? Интернет и соцсети на детей так влияют? Компьютерные игры?

- На мой взгляд, дело в другом, - говорит Екатерина Алексеева. - По статистике как раз наоборот в последние годы сообщали о снижении количества преступлений, совершенных подростками. Поэтому несколько лет назад по всей стране начали серьезно сокращать количество спеццентров, в которых содержатся подростки совершавшие преступления в возрасте до 14 лет (уголовная ответственность по тяжким и особо тяжким статьям наступает в России с 14 лет, до этого малолетнего преступника можно максимум отправить в спеццентр - это закрытая территория , в которой провинившиеся продолжали получать школьное образование, - Авт.). Таких центров сейчас всего три на целую страну. Также стали закрывать и коррекционные школы. Детей, которые из посещали, начали переводить в обычные общеобразовательные школы.

Эту памятку у ленты ограждения обнаружили гуляющие по парку люди.

Эту памятку у ленты ограждения обнаружили гуляющие по парку люди.

Фото: Александр РОГОЗА

Но дело в том, что дальше бывшими «коррекционщиками» начали заниматься не клинические психологи, как раньше, а обычные школьные педагоги-психологи. Это две совершенно разные профессии. Клинические выявляли у сложных детей те или иные проблемы, ими потом занимались специалисты, которые могли стабилизировать состояние, назначить лечение. Сейчас же вот эта профилактика как бы и исчезла. Педагог-психолог не обучен работать с детьми, имеющими диагноз по психиатрии, или «пограничниками», которых может качнуть в эту сторону. Его учили работать с условной нормой. Он даже не всегда способен выявить детей с «сигналами».

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