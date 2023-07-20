«Он мне не сын»: что говорят мать и соседи о школьнике, который зарезал 11-летнего друга в Москве

13-летний Данила признался в убийстве своего друга пятиклассника в парке «Коломенское». Фото: социальные сети

Обычная с виду кирпичная пятиэтажка. Первый этаж. Крайняя дверь справа. Деревянная. Без обивки. Неровно выкрашенная в красный.

Отсюда до места убийства примерно 8-10 минут неспешным шагом.

13-летний Данила (имена детей изменены), который признался в убийстве пятиклассника, бывал в парке «Коломенское» регулярно. И знал его, по словам соседей, как свои пять пальцев.

Обычная с виду кирпичная пятиэтажка. Фото: Александр РОГОЗА

Первый этаж. Крайняя дверь справа. Деревянная. Без обивки. Неровно выкрашенная в красный. Фото: Александр РОГОЗА

ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ

Напомним, вечером в среду в одном из глухих уголков парка нашли тело 11-летнего Антона. Мальчик, получивший 12 ударов ножом, лежал в коллекторе. Антона начали искать за несколько часов до этого, когда в полицию написала заявление его мама - еще вчера ушел гулять и не вернулся. Маршрут пятиклассника отследили по камерам видеонаблюдения. Он был с другом. В «Коломенское» они вошли через вход номер 7 (здесь их вдвоем запечатлела камера). Через два часа друг, Данила, покинул территорию один.

Естественно, подросток сразу попал в список подозреваемых. Приехали к нему домой и нашли рубашку и футболку со следами крови. Данила пытался их застирать, но не смог. Когда спросили, во всем признался: да, я убил.

Мотивы, о которых говорит мальчик, максимально странны. Мол, давно дружили. Иногда ссорились. В парке снова поссорились и я Антона зарезал. Смущает, что: а) кухонный нож Данила принес из дома с собой, б) убийство произошло у коллектора, куда удобно было кинуть труп, в) 12 ударов ножом случайно не нанесешь.

Психолог Екатерина Алексеева в интервью KP.RU озвучила мнение, что это был заранее спланированное хладнокровное убийство.

В этом коллекторе, накрытым деревянным щитом, обнаружили тело мальчика. Фото: Александр РОГОЗА

Так выглядит место убийства. Фото: Александр РОГОЗА

«ОН МНЕ НЕ СЫН!»

По словам соседей, мать и один из братьев Данилы сейчас дома. Звоним в дверь, стучим, но никто не открывает. В комнате открыта форточка. Зовем Надежду (мать) по имени. Женщина захлопывает окно:

«Во-первых, он мне не сын!»

Что она имела в виду и что во-вторых, женщина не сообщает. От комментариев отказывается.

Известно, что Данила - младший ребенок в многодетной семье. Всего их четверо.

- Троих младших детей Надежда родила от строителя из Сербии, - говорят жильцы дома. - Познакомились, когда она пригласила местных шабашников окно застеклить. Мил тут работал неподалеку. Хороший был мужик, положительный, умер полтора года назад.

Квартира, в которой живет семья, - бывшая коммуналка, трехкомнатная. Но Надежда с детьми ютится в одной комнате. Две остальные принадлежат другому человеку и сдаются в аренду. Контингент постоянно меняется, но в целом не слишком благополучный, пьющий.

- Вот в таких условиях мальчик и растет, - резюмирует соседка Светлана Акимовна.

Данилу жильцы называют «странным».

- Немного как не от мира сего мальчик. Если б вы с ним пообщались, сразу поняли. Никогда не видели, чтоб он с кем-то дружил. Другие ребята с ним не общались. Хотя если с ним поговорить - он начитанный, математику хорошо решает.

Эту памятку у ленты ограждения обнаружили гуляющие по парку люди. Фото: Александр РОГОЗА

ДОБРЫЙ МАЛЬЧИК

- Он добрый! Однажды, - продолжает Светлана Акимовна, которая из-за травмы ноги перемещается только с ходунками, - у меня кончились продукты. Родственники не успели привезти. А я кушать хочу! Попросила мальчишку хлеб купить. Так он принес мне не только хлеба, но и колбаски, овощей. Не знаю, где взял. Я ему говорю: спасибо тебе, золотце, какой же ты хороший...

В Коломенское Данила ходил регулярно. Один. Знал все тамошние закоулки. Как-то раз «умилил» жильцов дома - выкопал с парковой клумбы несколько кустиков цветов и посадил на газоне у дома.

В то, что Данила мог убить другого мальчика соседи не могут поверить. Всплесков агрессии за ним никто никогда не замечал.

При этом все жители подъезда рассказывают о суровом характере матери:

- Очень грубая и резкая женщина.

Лента еще висит, но на месте убийства криминалисты отработали еще ночью. Фото: Александр РОГОЗА

- Она сына когда-нибудь била?

- Такого не слышали, не знаем. Но старшая дочь от них давно съехала, не смогла в такой обстановке жить. И с тех пор, уже года четыре, вообще ни с кем из них не общается.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Но посадить в тюрьму 13-летнего Данилу, даже если его вина будет доказана вдоль и поперек, не смогут - возраст уголовной ответственности в России наступает в 14 лет.