Несчастных украинцев будут отлавливать, как животных

Зеленский поставил задачу набрать в ВСУ до конца лета не менее 200 тысяч новых единиц "пушечного мяса". Фото: REUTERS

Практически синхронно несколько ведущих украинских ТГ-каналов поделились инсайдерской информацией, что, дескать, на саммите НАТО в Вильнюсе обсуждался вопрос о возвращении на Украину военнообязанных мужчин, которые укрываются от мобилизации в странах Евросоюза. И, по их информации, согласие на это дали не только Польша, Словакия, Румыния и Болгария, но и находящиеся подальше от Незалежной Германия, Франция, Чехия, Италия и т.д. По расчетам украинских экспертов, это может дать пополнение в ВСУ в масштабах от 30 до 40 тысяч бойцов.

С одной стороны, это достаточно много. С другой – явно недостаточно, если Зеленский поставил задачу набрать в ВСУ до конца лета не менее 200 тысяч новых единиц "пушечного мяса". Облавы на рынках уже не работают, дают сбои "медовые ловушки", когда гарны дивчины зазывают потенциальных солдат на свидания, где их встречают военкоматчики с повестками, КПД вручения повесток на предприятиях и в компаниях тоже далек от желаемого уровня. И украинским военкоматам в условиях, когда мужики просто "не даются в руки" военным патрулям, вытаскивающим их теперь даже их общественного городского транспорта, приходится искать новые нестандартные ходы, чтобы выполнить "план по поставкам".

Судя по всему, несмотря на то, что одесского военкома уволили после коррупционного скандала, именно одесские военкоматчики первыми нащупали одну из таких нестандартных возможностей. На сайте госзакупок появилось объявление, что "Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки" (ТЦК - это и есть украинский военкомат) объявил тендер на закупку петель для отлова животных ("петля для вилову тварин") по цене не дороже 67 500 гривен.

Понимаете? Дошло? Это такая петля на длинной палке, которыми отлавливают бродячих собак. Палка при этом позволяет держать животных на расстоянии, чтобы они не могли покусать такого зверолова. Средство, мягко говоря, не очень гуманное, и на животное в такой петле в момент, когда она захлестывает его голову, бывает больно смотреть. Но военкомам в Одессе, конечно же, виднее, какими способами мобилизовывать подотчетный контингент, который теперь практически официально опустили до уровня "тварин" - животных. С двух метров можно захватывать, это вам не непосредственный ближний контакт, где "доброволец" может лягнуть, двинуть и даже укусить в отчаянии "зверолова". Так он только себя может покусать, но это ничего - злее будет.

Цена, конечно, смущает, но кто вам сказал, что после увольнения одного военкома-коррупционера остальные военкоматчики должны жить на свою зарплату. Вот они и не собираются на нее жить.

Нет, конечно, у украинских военкомов впереди еще много неосвоенных возможностей. Совершенно не задействованы электрошокеры, тизеры, как у американских полицейских, элементарные мешки на голову, клофелин в алкогольное угощение, на худой конец, лассо, как у американских ковбоев (но тогда понадобится откуда-то брать и лошадь, потому что ковбой без лощади – это не ковбой, а недоразумение). Есть еще ампулы с транквилизаторами, которыми в кино и в Африке усыпляют на время крупных животных, но тут важна дозировка, а то можно так усыпить, что и не проснется потом никто.

В общем, современность предоставляет много различных возможностей. Как говорится, "украинским военкомам некогда ждать милостей от мобилизованного, взять его в любом месте – их задача". Главное – не попортить шкурку. В данном случае, еще и глаз. А то вместо премии за креатив можно отхватить штраф за испорченную до срока особь.

Итоги тендера должны быть подведены 28-го июля. Будет ли востребован передовой опыт и креатив одесских военкоматчиков в других областях Незалежной?

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